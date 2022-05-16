Сестра Ким Кардашьян вышла замуж за мужчину, выжившего в авиакатастрофе: фото со свадьбы

Кортни Кардашьян вышла замуж, и теперь это по-настоящему! Избранником модели и бизнесвумен стал музыкант Трэвис Баркер. У мужчины не только необычная внешность, но и биография

Кортни Кардашьян вышла замуж за Трэвиса Баркера - в Сеть слили фото со свадьбы / Фото: instagram.com/kourtneykardash

В начале апреля этого года зарубежные СМИ сообщили, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер тайно поженились в Лас-Вегасе. Однако многие понимают, что свадьбы в Лас-Вегасе обычно случаются после большого количества выпитого алкоголя или вообще шутки ради. Обычно такие браки расторгаются на следующий же день.

Однако у Кортни и Трэвиса все очень серьезно – и в этом нет сомнений, ведь пара обручилась еще в октябре прошлого года. Кроме церемонии в Лас-Вегасе, влюбленные решили устроить реальное торжество. В Сеть попали снимки, на которых Кортни запечатлена в белом платье и фате. Также в кадр попал кабриолет с табличкой "молодожены" (just married).

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Кортни Кардашьян вышла замуж за Трэвиса Баркера

У новоиспеченного мужа Кортни довольно интересная биография! Трэвис является автором песен, продюсером и барабанщиком знаменитой группы Blink-182, а еще когда-то он выжил в авиакатастрофе!

Трагедия произошла 19 сентября 2008 года. Катастрофа унесла четыре жизни – все случилось в Колумбии, штат Калифорния. Тогда частный самолет, в котором находился музыкант, вскоре после взлета потерял высоту и упал на землю. Баркер получил ожоги второй и третьей степени и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии – ему провели 16 операций и несколько переливаний крови. Трэвис и родственники погибших безуспешно судились с владельцами самолета за возмещение причиненного ущерба.

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились / Фото: Getty Images

Что касается личной жизни, то Трэвис был дважды женат, а также крутил романы с Пэрис Хилтон и Ритой Орой. У Трэвиса двое детей от предыдущего брака.

Ранее мы сообщали, что семья Кардашьян-Дженнер поддержала Украину.