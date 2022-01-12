Звезда сериала "Надежда" Анастасия Панина призналась, что очень похожа на свою героиню

/ Фото: пресс-служба

Актриса Анастасия Панина, которая недавно рассказала сайту "Сегодня", как готовилась к роли врача, признается, что очень симпатизирует своей героине Надежде.

Мы во многом похожи. Мне нравится ее характер, ее профессионализм, тайна, ее стремления и в жизни, и в профессии. Невероятная, тонкая, противоречивая натура, с обостренным чувством справедливости и с огромным спросом к себе и к своим поступкам. Таким людям, конечно, не просто в жизни, – делится актриса.

Для работы в кадре Анастасия овладела навыками настоящего хирурга: как пользоваться медицинским инструментарием и не только.

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Панина уверена, выстоять в мужской профессии ее героине помогает профессионализм и интуиция.

Хирургия по большей части мужская профессия, а тут весь коллектив к моей героине прислушивается, потому что помимо высоких профессиональных качеств она обладает еще и интуицией. За несколько секунд она может оценить клиническую картину и принять верное решение, она ни разу не ошиблась ни в постановке диагноза, ни в ходе операции, когда все решают доли секунды, – рассказала Анастасия Панина.

О чем будет сериал?

Главная героиня сериала "Надежда" – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким (актер Алексей Нагрудный).

Анастасия Панина рассказала об образе Надежды. / Фото: пресс-служба

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Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания. Как сложится история о становлении женщины-хирурга в сложной мужской профессии и найдет ли она свою любовь, станет известно на телеканале "Украина".

Смотрите сериал "Надежда" в эфире канала "Украина" с 17 января.

А пока сериал "Надежда" еще не вышел на телеэкраны, предлагаем вам посмотреть обзор украинско-хорватского проекта "Зломовчання" с Ксенией Мишиной в главной роли.