Зірка серіалу "Надія" Анастасія Паніна зізналася, що дуже схожа на свою героїню

/ Фото: пресслужба

Актриса Анастасія Паніна, яка нещодавно про розповіла сайту "Сегодня", як готувалася до ролі лікаря , Зізнається, що дуже симпатизує своїй героїні Надії.

Ми багато в чому схожі. Мені подобається її характер, її професіоналізм, таємниця, її прагнення і в житті, і професії. Неймовірна, тонка, суперечлива натура, із загостреним почуттям справедливості та з величезним попитом до себе та своїх вчинків. Таким людям, звісно, не просто у житті, – ділиться актриса.

Для роботи в кадрі Анастасія опанувала навички справжнього хірурга: як користуватися медичним інструментарієм і не тільки.

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Паніна впевнена, вистояти у чоловічій професії її героїні допомагає професіоналізм та інтуїція.

Хірургія здебільшого чоловіча професія, а тут весь колектив до моєї героїні прислухається, тому що крім високих професійних якостей вона має ще й інтуїцію. За кілька секунд вона може оцінити клінічну картину та прийняти вірне рішення, вона жодного разу не помилилася ні у постановці діагнозу, ні в ході операції, коли все вирішують частки секунди, – розповіла Анастасія Паніна.

Що буде серіал?

Головна героїня серіалу "Надія" – хірург із неабиякими здібностями. Вона має не тільки колосальний професійний досвід, а й рідкісний талант. В особистому житті Наді все непросто: вона перебуває у безперспективних стосунках із одруженим колегою-хірургом Олексієм Стрілецьким (актор Олексій Нагрудний).

Він постійно обіцяє, що скоро розлучиться, але насправді використовує Надію для просування своєї кар'єри. Ситуацію посилює сильне почуття провини, яке переслідує головну героїню та відбивається на її особистому житті. У Наді є таємниця, глибока особиста травма, яка приносить їй душевні страждання. Як складеться історія про становлення жінки-хірурга у складній чоловічій професії і чи знайде вона своє кохання, стане відомо на телеканалі "Україна".

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Дивіться серіал "Надія" в ефірі "України" з 17 січня.

А поки що серіал "Надія" ще не вийшов на телеекрани, пропонуємо вам подивитися огляд українсько-хорватського проекту "Зломовчання" з Ксенією Мішиною у головній ролі.