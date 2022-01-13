Звезда сериала Не родись красивой Петр Красилов стал неузнаваемым – смотрите фото

Как сейчас выглядит звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов / Фото: Instagram

Актер Петр Красилов почти не появляется на телевидении, его чаще можно увидеть на театральной сцене. Звезда сериала "Не родись красивой" признается, он не против сниматься в кино и сериалах, но режиссеры его не зовут. Об этом Красилов рассказал в своем интервью программе "Моя история".

Просто в свое время давным-давно, лет пять назад, я был одним, на данный момент я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, даже интереснее.

/ Фото: скриншот

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Актер Петр Красилов / Фото: facebook.com/PetrKrasilovArt

/ Фото: скриншот

Актер редко дает интервью и в комментариях многие удивились, как сейчас выглядит Петр Красилов. Некоторые поклонники предположили, что, возможно, у артиста проблемы со здоровьем и именно поэтому он набрал лишний вес.

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"Его действительно трудно знать, но так грубо писать об изменении габаритов не стоит. Мы же не знаем реальную причину, почему это произошло. Пусть будет у него здоровье, новые роли и много поклонников"

"Как не стыдно, комментаторы! У человека может проблемы со здоровьем. Никто не толстеет по своему желанию"

"Совсем другой"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Напомним, в июне прошлого года стало известно о разводе Петра Красилова с женой.