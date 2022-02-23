Звезда сериала "Водная полиция" Мила Рымарь сама платила за мужчин: "Брат меня всегда учил"

Мила Рымарь рассказала, почему всегда сама платила за мужчин / Фото: пресс-служба

Яркая и эффектная актриса Мила Рымарь покорила всех уже во время кастинга. Как только она появилась в кадре, создатели сериала "Водная полиция" сразу поняли, что именно ее они искали на роль оперативника Ольги Юзефович.

Но звезда сериала откровенно призналась, что в реальной жизни долгое время не принимала свою женственность. Мало того, не позволяла парням платить за себя.

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Брат меня всегда учил: "Ты никогда не должна идти в ресторан, если у тебя нет денег. Ты всегда должна платить сама за себя". А я решила, что нужно быть еще лучше, поэтому тихонько шла к официанту или к барной стойке и рассчитывалась, – рассказала Мила Рымарь в интервью для канала "Украина". – Делала дорогие подарки мужчинам, могла решать некоторые их проблемы, задавала вопрос: "Чем я могу тебе помочь?" Но никогда не слышала этот же вопрос в свою сторону. В общем, ничего женского…

Мила Рымарь / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам актрисы, она не понимала на тот период времени, почему мужчины не заботились о ней как о девушке.

Только сейчас я осознала, что мужчина рядом со мной становился "женщиной", потому что я брала на себя его мужскую роль, – рассказала актриса сериала "Водная полиция". – Но когда я перестала подстраиваться, быть хорошей и удобной, все начало меняться в мою пользу. Хотя раньше мне казалось, что быть удобной в отношениях – это важно.

Мила Рымарь стала прислушиваться к своим желаниям и удовлетворять их в первую очередь. По словам звезды сериала, в отношениях в первую очередь нужно общаться, не бояться говорить правду. А также уважать мнение партнера, не переделывать и не осуждать его. Все это работа, считает актриса, но она того стоит.

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Смотрите с понедельника по четверг в 17:00 сериал "Водная полиция" на канале "Украина".

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