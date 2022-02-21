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"Искатели историй": 28 февраля на НЛО TV стартует новое развлекательное шоу

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 18:35
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"Искатели историй» с понедельника по пятницу в 17:00 на НЛО TV
"Искатели историй» с понедельника по пятницу в 17:00 на НЛО TV / Фото: пресс-служба НЛО TV

Именно с такой миссией в эфир телеканала НЛО TV врываются "Искатели историй" – рассказать об интересном, загадочном и даже мистическом.

28 февраля в 17:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера развлекательно-познавательного шоу "Искатели историй". В каждом выпуске ведущий Никита Вакулюк будет знакомить зрителя с необычными историями, неизвестными фактами истории, легендарными персонами и местами мистическими событиями.

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Готовясь к весне, решили запустить на НЛО TV проект, который не только развлекает, но и дает возможность узнать что-нибудь новое. Надеюсь, наши зрители соскучились по такому формату и полюбят нового для канала ведущего – Никиту Вакулюка. В "Искателях историй", кроме фактов, также будут рассматриваться определенные теории, непонятные ученым явления. Но мы даем возможность зрителю самому решить, насколько реальными могут быть те или иные события. Как говорил слоган одного сериала: the Truth is out there,

– директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Соведущим Никиты Вакулюка в "Искателях историй" стал любимец зрителей телеканала НЛО TV Серж Куницын. Который также является и продюсером проекта.

"Искатели историй" с понедельника по пятницу в 17:00 на НЛО TV.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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