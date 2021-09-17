Звезда TikTok ответил Пономареву на критику ЛГБТ: "И что ты мне сделаешь?"

Олександр Пономарев / Олег Машуковский / Фото: YouTube

Тем не менее Пономареву не нравится, что меньшинства устраивают парады. Он считает, что представителям ЛГБТ-комьюнити не нужно выставлять себя на показ общественности.

Если вы хороший человек, вас будут любить любым, – отметил Александр Пономарев в интервью, опубликованном в YouTube-канале DOROTYE.

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Спустя некоторое время украинский блогер Олег Машуковский прокомментировал слова Пономарева. Юноша раскритиковал позицию артиста, заявив, что "это не нормально".

А я против Александра Пономарева. Ну, это не нормально, – сказал звезда TikTok.

Парень считает, что представители ЛГБТ, как и гетеросексуалы, заслуживают спокойной жизни, добавив, что Александр Пономарев – абсолютно не толерантный человек.