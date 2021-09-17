Зірка TikTok відповів Пономарьову на критику ЛГБТ: "І що ти мені зробиш?"

Олександр Пономарьов / Олег Машуковський / Фото: YouTube

Проте Пономарьову не подобається, що меншини влаштовують паради. Він вважає, що представникам ЛГБТ-ком'юніті не потрібно виставляти себе на показ громадськості.

Якщо ви хороша людина, вас будуть любити будь-яким, – зазначив Олександр Пономарьов у інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі DOROTYE.

Дивіться уривок з цього інтерв'ю:

Через деякий час український блогер Олег Машуковський прокоментував слова Пономарьова. Юнак розкритикував позицію артиста, заявивши, що "це не нормально".

А я проти Олександра Пономарьова. Ну, це не нормально, – сказав зірка TikTok.

Хлопець вважає, що представники ЛГБТ, як і гетеросексуали, заслуговують на спокійне життя, додавши, що Олександр Пономарьов – абсолютно не толерантна людина.

Прайд – це не пропаганда того, що круто бути геєм. Це, типу, подивіться, ми є, і не потрібно нас обмежувати, – сказав Машуковський.

Хто такий Олег Машуковський

25-річний блогер, родом із Луганська. Справжнє ім'я – Олег Машуков. Його батьки живуть в Ізраїлі, а сам він перебрався до Києва.

Популярність Олегу принесли соцмережі, де він викладає контент з мейком, а тепер часто і колаборації із зірками. На його Instagram зараз підписані майже 500 тисяч користувачів.

Олег Машуковський відкрито заявляє, що він гей.

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