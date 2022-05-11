Звезда "Венома" и "Горбатой горы" Мишель Уильямс ждет третьего ребенка

Мишель Уильямс беременна / Фото: Variety

В семье 41-летней голливудской актрисы Мишель Уильямс и ее 44-летнего супруга Томаса Кейла ожидается пополнение. Звезда фильмов "Горбатая гора" и "Веном" поделилась радостными новостями с изданием Variety.

Для пары это будет второй совместный ребенок. Общий сын супругов, мальчик по имени Харт родился в 2020 году. У номинантки на "Оскар" также есть дочь от первого брака с покойным актером Хитом Леджером, 16-летняя Матильда Роуз Леджер.

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Это невероятно радостно. С годами ты задаешься вопросом, сможешь ли снова родить. Приятно сознавать, что то, чего вы хотите больше всего на свете, оказывается возможным еще раз. Это удача для меня и моей семьи, – поделилась актриса.

Мишель Уильямс ждет третьего ребенка / Фото: Variety

Как признается Мишель, беременность повлияла на ее карьеру и общественную деятельность, но в положительном плане – сейчас звезда Голливуда активно занялась вопросами репродуктивных свобод и гендерного равенства в оплате труда. Также совсем скоро поклонников ожидает несколько кинопремьер с участием Уильямс.

Ничто так не заставляет вас стремиться к лучшему миру, как воспитание замечательного ребенка, – рассказала Уильямс.

Ранее о своей беременности сообщила украинская певица и актриса Вера Кекелия.