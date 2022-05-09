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Вера Кекелия с округлившимся животиком сообщила радостную новость

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 мая, 09:10
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Украинская певица и актриса Вера Кекелия и ее супруг, музыкант Роман Дуда, в ожидании пополнения – у пары будет второй ребенок
Вера Кекелия снова станет мамой
Вера Кекелия снова станет мамой / Фото: instagram.com/kekeliavera

В одни из самых трогательных праздников в году, День матери, украинские звезды поздравляли своих самых родных, мам. А вот певица Вера Кекелия сообщила радостное известие, что и сама совсем скоро снова ощутит прелести материнства.

На своей станице в Instagram 36-летняя певица сообщила поклонникам, что она и ее муж, музыкант Роман Дуда, ждут второго ребенка.

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В это непростое время, Вселенная нам подарила прекрасную возможность – во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается и как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире, – написала Кекелия.

Кекелия показала нежные фотографии с супругом и сыном Иваном, на которых уже хорошо заметен округлившийся животик исполнительницы.

Напомним, Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились во время вокального проекта "Голос країни" в 2016 году. Через четыре года после знакомства, в 2020 году, у пары родился первенец – сын Иван.

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Ранее испанский певец Энрике Иглесиас и его супруга Анна Курникова поделились редкими кадрами с детьми.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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