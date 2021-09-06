+1 в Миротворець: українці не розуміють, чому Інстасамку пустили в Україну

Українці захейтили Інстасамку, яка виступила в Києві / Фото: instagram.com/instasamka

Сьогодні в Мережі обговорюють вчинок Даші Зотєєвої (справжнє ім'я Інстасамки) вчора в Києві – вона прогнала з концерту хлопця, попросивши охоронців вивести його.

Багато користувачів соцмереж засудили Інстасамку, хоча мало кого здивував цей випадок – адже Даша ще та скандалістка. Раніше вона вигнала візажистів і відмовилася їм платити, а потім розбила вікно таксі.

Та деяких українців розлютила не тільки поведінка артистки, але і той факт, що вона приїхала в нашу країну. У коментарях багато хто пише, що Зотєєву не можна пускати в Україну.

Instasamka / Фото: instagram.com/instasamka

"Кінчене створення вона і ті, хто їй підкрикував, жах... це натовп зомбі, а не людей"

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Скріншот з YouTube

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Скріншот з Telegram

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Скріншот з Telegram

Нагадаємо, що Інстасамка минулого вечора перервала концерт в Києві зі словами:

А можна охорону? У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій уї***ній, забирайся на**й звідси.

Після у себе в Instastories Даша прокоментувала ситуацію, написавши, що ніколи б не вигнала людину зі свого концерту без причини.

Увага, відео містить нецензурну мову!

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