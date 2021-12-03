10 фото, які доводять, що Періс Гілтон та Брітні Спірс з роками не змінилися

Періс Хілтон опублікувала архівні світлини з Брітні Спірс / Фото: instagram.com/parishilton

Яке ж привітання без порції ностальгії. Періс Гілтон, яка у листопаді цього року вийшла заміж, в своєму Instagram-профілі опублікувала серію знімків на честь 40-ї річниці Брітні.

Кадри були зроблені на початку 2000-х, і вони ідеально ілюструють моду тих часів. Блондинки часто з'являлися на вечірках та світських заходах разом, куди б не прийшли Брітні та Періс – там завжди було свято.

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З днем народження, Брітні! Так багато чарівних моментів з тобою. Ти прекрасна, весела та справжнє світло у цьому світі! Я так пишаюся тобою! Ти стільки подолала цього року! – написала Гілтон у пості.

Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton

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Вона також привітала Брітні з новим розділом у її житті – довгоочікуваним звільненням від опіки батька та майбутнім весіллям.

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Брітні тепер вільна

Після 13 років контролю Брітні Спірс може самостійно розпоряджатися своїм життям. Рішення про скасування опікунства прийняла американська суддя Бренда Пенні, яка розглядала справу про опіку над співачкою.

Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням – ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Брітні з 2008 року була під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

За опікунство отець Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою доньку та грабував її, прикриваючись турботою.

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