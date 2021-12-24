10 чарівних різдвяних фільмів на вихідні

Атмосферні фільми про Різдво та Новий рік / Фото: Netflix, Imdb.com

Нещодавно я публікувала 5 найкращих новорічних фільмів із найпопулярнішими голлівудськими акторами. У сьогоднішній добірці вже 10 фільмів. Так що вам точно буде чим себе зайняти найближчими вихідними.

"Лицар перед Різдвом" (2019)

Різдвяна комедія про те, як лицар потрапляє з Англії 1334 в Огайо 2019-го. Йому зустрічається самотня шкільна вчителька Брук. За всіма канонами казок, на пару чекає романтичний твіст і хепі-енд. Та це не точно.

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"Різдвяні хроніки" (2018)

По-перше, у The Christmas Chronicles Санту грає Курт Рассел, по-друге, фільм зняв Кріс Коламбус ("Один вдома", "Гаррі Поттер і філософський камінь"), а по-третє – у 2020 році вийшло продовження цього фільму.

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"Заміна принцеси" (2018)

Ще одна чарівна комедія про різдвяне диво. У фільмі "Заміна принцеси" головна героїня Стейсі зустрічає дівчину, дуже схожу на неї. Вони вирішують помінятися життям на кілька днів.

"Пара на свята" (2020)

Головна героїня фільму ненавидить свята, бо за різдвяною вечерею з сім'єю їй обов'язково нагадають про відсутність хлопця. Слоан зустрічає Джексона, з яким укладає угоду – вони підтримуватимуть дружні стосунки протягом року і зустрічатимуться лише на святах.

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"Святковий календар" (2018)

Еббі працює фотографкою і на Різдво приїжджає до батьківського будинку, де отримує у подарунок адвент календар. Пізніше героїня розуміє, що він передбачає майбутнє.

"Різдво на льоду" (2020)

Кортні Беннет – ексфігуристка, яка вчить дітей кататися на льоду. Напередодні Різдва з'ясовується, що мер планує закрити його через проблеми з фінансуванням, і традиційний різдвяний карнавал не відбудеться. Кортні намагається врятувати ковзанку і знайомиться з Ноєм Тремблеєм, який не може впоратися із втратою дружини.

"Різдво в шоколаді" (2020)

Седі кинув хлопець якраз під Різдво. Відновити душевний спокій вона вирішує у рідному містечку, куди вирушає на вихідні. Приїхавши до батьків вона дізнається, що ті продали сімейний магазин шоколаду і тепер дівчина має намір відвоювати його у нового симпатичного власника.

"Різдвяна гармонія" (2018)

Після розлучення з молодою людиною головна героїня, яку звуть Гармонія, повертається до свого рідного міста. Там вона сподівається пережити розрив. Дорогою дівчина знайомиться з чоловіком, який допомагає їй знову відкрити для себе музику і повірити в кохання.

"Різдво на двох" (2019)

Кейт погодилася працювати ельфом у магазині різдвяних подарунків. І це незважаючи на те, що вона перебуває у депресивному настрої, а найкращим її другом є пляшка алкоголю. Щоразу вона випадково зустрічає одног хлопця, який змінює її життя.

"Замок до Різдва" (2021)

Багата і відома письменниця вирушає до Шотландії на Різдво, щоб подивитися на сімейний замок, який хоче викупити. Вже на місці вона стикається з власником старовинного маєтку – сварливим герцогом, який зазнає терпіння головної героїні.

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