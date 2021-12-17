Подивитися на вихідних: ТОП-5 фільмів із передноворічним настроєм

Якщо у вихідні ви не йдете в кіно на "Людину-павука" або "Матрицю", ось вам список найкращих новорічних фільмів, які прикрасять теплий домашній вечір

Підбірка найкращих новорічних фільмів / Фото: Imdb.com

"Найкраща пора року" (2008, романтика, мелодрама)

Дженіфер Каллен не поділяє спільної думки, що Різдво – це найкращий час. Мати-одиначка зайнята роботою та своєю дитиною – їй не до святкування. Та сім'я все ж таки збирається разом, а дядечко Дженніфер приїжджає з другом – привабливим і дуже харизматичним молодим хлопцем на ім'я Морган.

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"Старий новий рік" (2011, комедія, мелодрама)

У цьому фільмі майже стільки ж зірок, як і на небі: Голлі Беррі, Джессіка Біл, Джон Бон Джові, Ебігейл Бреслін, Лудакріс, Роберт Де Ніро та інші. Комедія розповідає про незнайомих між собою героїв, які несподівано стикаються під час галасливого свята та змінюють долі одне одного.

"Любіть Куперів" (2015, комедія)

Що найголовніше на свято? Звичайно, коли вся сім'я збирається за одним столом. Так думала і Шарлотта Купер, яка мріяла про ідеальну сімейну вечерю, куди вирушила разом зі своїм чоловіком. Та не кожен зможе спокійно пережити цю зустріч.

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"Привіт сім'ї" (2005, комедія)

Уявіть, що ви – героїня Сари Джессіки Паркер, яка приїжджає знайомитися з сім'єю свого коханого, і далеко не всім родичам ви подобаєтеся... А тепер видихайте :) Це лише фільм! Де також знялися Клер Дейнс, Дайан Кітон, Рейчел МакАдамс, Дермот Малруні та інші.

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"Поки ти спав" (1995, комедія, мелодрама)

Люсі працює кожне свято, живе одна, і мріє, щоб удома її зустрічав той самий. Якось вона врятувала хлопця від нещасного випадку, і він потрапив до лікарні. Рідні потерпілого прийняли Люсі за його наречену, а та не стала цього заперечувати.

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