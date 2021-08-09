22-річного побитого танцюриста Дорофєєвої критикують в Мережі через його виступи в Росії

Якийсь час тому танцюрист з шоу-балету Наді Дорофєєвої, якого нещодавно побили біля нічного клубу "Ліфт", виступав на талант-шоу в Росії

Побитого танцюриста Наді Дорофєєвої розкритикували за виступ в РФ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Мама танцюриста Євгенія Гончаренка, за побиття якого нападника звільнили з УДО, розповіла про цькування в соцмережі. У своєму Facebook-акаунті Ірина Гончаренко опублікувала скріншот з коментарем хейтера, який згадав танцюристу його виступ в Росії. При цьому сам Євген досі перебуває в комі.

Їздив на Росію, ніжками дригав? Попкою виляв? То якого х*ра його тут лікують? Позбавити громадянства і на Росію! – написав хейтер.

Танцюриста Наді Дорофєєвої зацькували через виступи в РФ / Фото: facebook.com/irina.goncharenko.3557

Мама 22-річного танцюриста зазначила, що подібних гнівних коментарів багато.

Танцюрист Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Що відомо про побиття танцюриста Наді Дорофєєвої?

Понад тиждень тому біля одного з київських клубів виник конфлікт між 28-річним чоловіком, який на той момент ще був працівником УДО, і 22-річним танцюристом Євгеном Гончаренком, який заступився за дівчину.

Нападник завдав Євгену сильного удару кулаком у голову, від якого той впав на землю. У результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

За словами мами Жені, вона побачила відео, якого немає в Мережі і яке доводить, що він не провокував напад.

Скріншот Facebook

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був зображений на камері спостереження:

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