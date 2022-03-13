270-кілограмовий син Нікаса Сафронова протестує проти закриття McDonald's у Москві

Сын Никаса Сафронова вышел на протест против закрытия McDonald’s / Фото: Instagram

Поки одні російські зірки у сльозах прощаються з Instagram, інші протестують проти закриття ресторанів швидкого харчування.

Син російського художника Нікаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкін вийшов на одиночний пікет проти закриття McDonald's у Москві.

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У Мережі почали з'являтися відео, на яких видно, що піаніст прикував себе наручниками до дверей ресторану і вимагав не закривати фастфуд, адже він серйозно постраждає.

Я виступаю сьогодні з протестом проти того, що мій спосіб життя постраждає, проти санкцій, які вводять. Я народився 31 жовтня 1990 року, McDonald's відкрився, а завтра McDonald's йде. Я вважаю, що це зрада, адже всі свої гроші я віддавав їм, – заявив Сафронов-Затравкін.

За словами музиканта, відхід мережі з російського ринку означає те, що багатьом людям доведеться змінити свій спосіб життя і відмовитися від своїх переконань.

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Він впевнений, що санкції, які вводять у Росії, не мають стосуватися звичайних людей і змінювати їхній спосіб життя.

Я був змушений прийти сюди, тому що я маю поміняти весь свій спосіб життя. Я маю обмежувати себе, а я не хочу це робити насильно. Це насильство над моєю совістю, над моїм вибором! Це насильство проти мене, простої людини, – висловився піаніст.

Через деякий час після початку пікетування до Сафронова підійшли співробітники поліції і під руки повели його.

Вони не мають права закритися! Те, що вони закриються, – це акт ворожості, акт насильства до мене і всіх моїх співгромадян, – вигукнув наостанок музикант.

Нагадаємо, що раніше на санкції проти Росії поскаржилася журналістка Ксенія Собчак. Вона заявила, що обмеження не повинні торкатися звичайних росіян.

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