Ксенія Собчак поскаржилася на санкції проти Росії. Українці їй відповіли

Ксенія Собчак не в захваті, що YouTube відключив монетизацію

Ксенія Собчак засудили санкції проти Росії / Фото: скриншот

Поки що одна російські зірки підтримують Україну і зіштовхують із критикою росіян, інші думають про санкції. Ксенію Собчак не хвилює, що російські військові вже 16 день обстрілюють українські міста. Наразі телеведуча турбується про те, що тепер не зможе заробляти у YouTube.

Ютуб не зачинили. Поки. Але напередодні остаточно обмежили монетизацію – якщо раніше канали могли заробляти хоча б на Преміум та спонсорстві (коли глядачі підтримують канал, бо поділяють позицію, бо шукають інформацію), то тепер – все. Навіщо? Як це допоможе зупинити те, що відбувається?

Ксенія Собчак поскаржилася на санкції / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Собчак зазначила, що тепер чесні журналісти не можуть виконувати свою роботу.

У ООН тут кілька годин тому промайнула світла думка (через проблеми з експортом вакцин від коронавірусу з РФ). Думка звучить так : "санкції не повинні стосуватися цивільних осіб" . Прочитайте ще раз цю пропозицію. І ще.

Українські підписники не стали мовчати та відповіли Ксенії Собчак на те, що санкції не мають стосуватися звичайних людей.

Ну приблизно так, як "спецоперація з демілітаризації" не має стосуватися цивільних осіб

Маячня, жодну монетизацію не відключали, все як раніше нормально, рубль не падав, країна економічно взяла гору над Канадою та США. Усіх росіян у світі обожнюють. Не пишіть фейки. Скабаєєва так сказала

Громадянські особи обрали владу та підтримують її! І так, вони теж відповідають за війну.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Раніше Максим Галкін вперше відповів росіянам, які критикують його через підтримку України.

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