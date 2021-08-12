4 топ-серіали, 2 яскраві шоу й не тільки – яким буде новий сезон телеканалу "України"

Телеканал "Україна" презентував новий телевізійний сезон / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Перша гучна прем'єра – вже через 10 днів. 21 серпня стартує народне вокальне шоу "Співають всі". Осінь для телеглядачів обіцяє бути яскравою.
Народне вокальне шоу "Співають всі"
Вперше в історії українського телебачення таланти учасників оцінюватимуть сотні експертів. Причому, це ті, хто вже став зіркою шоу-бізнесу.
Ведучий телеканалу "Україна" Володимир Остапчук коментує прем'єру шоу так:
Складність цього проєкту – міжнародний формат. Це офіційна адаптація на телеканалі "Україна" – 100 людей в одному місці.
Новий сезон шоу "Маска"
Телеканал "Україна" продовжить показ мегапопулярного шоу "Маска", яке минулого сезону збирало мільйони глядачів біля екрану.
Поки процес знімань тримають в секреті, але одну з масок майбутнього сезону вже представили.
Масштабний концерт до Дня Незалежності
24 серпня телеканал "Україна" обов'язково буде вітати країну з 30-м днем народження. Це буде масштабний концерт.
Найпопулярніші хіти і неймовірні спецефекти варто чекати протягом декількох годин святкового ефіру.
Директор телеканалу "Україна" Вікторія Когород коментує це так:
Вже 4 рік поспіль ми традиційно знімаємо яскраві концерти всіх українських каналів і кожен концерт подвійно яскравіше – багато зірок і кожен раз вони виступають зі своїми хітами.
Прем'єри відразу 4 серіалів
Сюрпризи чекають і кіноманів. Це мегапрем'єри серіалів:
- "Люся Інтерн" з неперевершеною Риммою Зюбіною
- "Топтун" з Михайлом Кукуюком
- "Дитячий охоронець"
- "Водна поліція".
Оновлений формат програми "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"
На тлі масштабних розважальних подій телеканал не забуває і про суспільно важливі програми. "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" виходитимуть в оновленому форматі.
З надсучасної і супертехнологічної студії похвалитися якою не може жодна підсумкова програма українського телебачення.
Сам ведущий говорить про це так:
Це не просто нова студія – ми будемо показувати найважливіші історії, де ми будемо аналізувати найпотужніші події і все це ми будемо відображати яскравою картинкою, щоб у глядача дух захоплювало.
І це лише частина прем'єр і подарунків, які чекають на глядачів телеканалу "Україна" в наступному телевізійному сезоні.
Дивіться репортаж з презентації проєктів телеканалу "Україна":
Раніше повідомлялося, що 24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в новому шоу на телеканалі "Україна" "Я везу тобі красу".