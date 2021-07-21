24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в шоу "Я везу тобі красу"

У тревел-мейковер шоу учасниця отримає шанс на саме чесне перевтілення. Кожна учасниця почує відверту чоловічу думку про те, якою її бачать і сприймають з боку

24 українки стануть героїнями нового відвертого шоу «Я везу тобі красу» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" спільно з продакшном "Теле Про" приступив до зйомок тревел-мейковер шоу "Я везу тобі красу". Учасницями проекту стали українки, які вирішили змінити себе заради щастя в особистому житті. І для цього їм доведеться зробити кардинальні кроки.

Тим часом на зйомках іншого шоу "Співають всі" не обійшлося без конфліктів.

У нашій країні живуть абсолютно різні жінки, але багатьох з них мучить одне питання – чому у мене немає щастя в особистому житті. Як припустила керівник проекту Ольга Чеснокова, жінки в цьому дуже помиляються:

Швидше за все, що вони не раз думали: як було б здорово залізти в голову до тих чоловіків, які мене відкидали або не помічали. Але що якщо така жінка помиляється щодо думки про себе з боку оточуючих? Що якщо ті, хто їй подобається, насправді звертають увагу на інші риси характеру або зовнішності? У тревел-мейковер шоу "Я везу тобі красу" учасниця отримає шанс на найчесніше, осмислене і часом шокуюче перевтілення.

Саме в програмі на телеканалі "Україна" кожна учасниця почує відверту чоловічу думку про те, якою її бачать і сприймають з боку. Героїням тревел-мейковер шоу "Я везу тобі красу" доведеться піти на експеримент, який дасть колосальний досвід і пояснить, які дії стосовно чоловіків були помилковими, що важливо поміняти і як поступати, щоб досягти бажаної мети. Такий досвід допоможе кардинально змінити не тільки зовнішність учасниць програми, а й погляди на багато речей і ситуацій. І в новому житті кожна з них прийме себе оновлену: готову любити і закохувати.

Ольга Чеснокова пояснює це так:

Ми не беремося за ті історії, в яких не бачимо мотивації до змін. Під час кастингу наша команда насамперед звертає увагу на те, чого хочуть досягти майбутні учасниці проекту в стосунках, що для цього роблять і які дії, на їх погляд, не призводять до бажаного результату. Це не ті люди, які нічого не роблять і чекають принца.

Крім ведучого програми, ім'я якого телеканал "Україна" повідомить незабаром, за героїнею спостерігатимуть з боку троє чоловіків, типаж яких збігається з її очікуваннями.

Кожна з учасниць шоу "Я везу тобі красу" почує їх думку тричі: до перевтілення, після примірки нового гардероба і під час фіналу, коли вперше побачить себе в новому образі.

Ольга Чеснокова коротко розповіла про фінал шоу:

Ми ніколи не знаємо, яким буде фінал, і насправді саме він показує, наскільки внутрішня готовність і запит героїні відповідали тому, що їй дійсно потрібно. Тільки та жінка, яка готова до змін і зважиться протягом трьох днів пройти експеримент, отримає результат.

Як відбуваються зйомки шоу Співають всі – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу "Співають всі!" отримає півмільйона гривень.