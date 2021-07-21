Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Українки без фотошопу

Роман Джей Ло

Баста їде до України

У Анатоліча син!

Що з МакSим

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Шоу

24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в шоу "Я везу тобі красу"

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
21 липня, 10:15
Копіювати лінк
У тревел-мейковер шоу учасниця отримає шанс на саме чесне перевтілення. Кожна учасниця почує відверту чоловічу думку про те, якою її бачать і сприймають з боку
24 українки стануть героїнями нового відвертого шоу «Я везу тобі красу»
24 українки стануть героїнями нового відвертого шоу «Я везу тобі красу» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" спільно з продакшном "Теле Про" приступив до зйомок тревел-мейковер шоу "Я везу тобі красу". Учасницями проекту стали українки, які вирішили змінити себе заради щастя в особистому житті. І для цього їм доведеться зробити кардинальні кроки.

Тим часом на зйомках іншого шоу "Співають всі" не обійшлося без конфліктів.

У нашій країні живуть абсолютно різні жінки, але багатьох з них мучить одне питання – чому у мене немає щастя в особистому житті. Як припустила керівник проекту Ольга Чеснокова, жінки в цьому дуже помиляються:

Швидше за все, що вони не раз думали: як було б здорово залізти в голову до тих чоловіків, які мене відкидали або не помічали. Але що якщо така жінка помиляється щодо думки про себе з боку оточуючих? Що якщо ті, хто їй подобається, насправді звертають увагу на інші риси характеру або зовнішності? У тревел-мейковер шоу "Я везу тобі красу" учасниця отримає шанс на найчесніше, осмислене і часом шокуюче перевтілення.

Саме в програмі на телеканалі "Україна" кожна учасниця почує відверту чоловічу думку про те, якою її бачать і сприймають з боку. Героїням тревел-мейковер шоу "Я везу тобі красу" доведеться піти на експеримент, який дасть колосальний досвід і пояснить, які дії стосовно чоловіків були помилковими, що важливо поміняти і як поступати, щоб досягти бажаної мети. Такий досвід допоможе кардинально змінити не тільки зовнішність учасниць програми, а й погляди на багато речей і ситуацій. І в новому житті кожна з них прийме себе оновлену: готову любити і закохувати.

Читайте також:

Ольга Чеснокова пояснює це так:

Ми не беремося за ті історії, в яких не бачимо мотивації до змін. Під час кастингу наша команда насамперед звертає увагу на те, чого хочуть досягти майбутні учасниці проекту в стосунках, що для цього роблять і які дії, на їх погляд, не призводять до бажаного результату. Це не ті люди, які нічого не роблять і чекають принца.

Крім ведучого програми, ім'я якого телеканал "Україна" повідомить незабаром, за героїнею спостерігатимуть з боку троє чоловіків, типаж яких збігається з її очікуваннями.

Кожна з учасниць шоу "Я везу тобі красу" почує їх думку тричі: до перевтілення, після примірки нового гардероба і під час фіналу, коли вперше побачить себе в новому образі.

Ольга Чеснокова коротко розповіла про фінал шоу:

Ми ніколи не знаємо, яким буде фінал, і насправді саме він показує, наскільки внутрішня готовність і запит героїні відповідали тому, що їй дійсно потрібно. Тільки та жінка, яка готова до змін і зважиться протягом трьох днів пройти експеримент, отримає результат.

Як відбуваються зйомки шоу Співають всі – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу "Співають всі!" отримає півмільйона гривень.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
7-річного сина Стаса П'єхи по-звірячому побили
Бути в курсі
Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

Ната Жижченко солістка ONUKA
Як ONUKA пояснила своє рішення
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти