58-річна зірка Емілі в Парижі показала голі груди в прозорій сукні

Філіппін Леруа-Больє з'явилася на публіці в "голій" сукні / Фото: Getty Images, Netflix

Філіппін Леруа-Больє, як і її героїня з "Емілі у Парижі", віддає перевагу екстравагантним, хоча й дещо сміливим вбранням. Французька зірка прийшла на Тиждень моди в Парижі у прозорій сукні та без спідньої білизни.

58-річна Філіппін одягла вбрання без бра, але з панчохами. Ось як це виглядає:

Актриса Філіппін Леруа-Больє у відвертій сукні / Фото: Getty Images

На плечі акторка накинула чорне пальто й доповнила образ чорними босоніжками з квадратним мисом та маленькою чорною сумочкою.

58-річна зірка "Емілі в Парижі" показала голі груди у прозорій сукні / Фото: Getty Images

У другому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" героїня Філіппін Леруа-Больє продемонструвала нові чудові луки і навіть з'явилася в бікіні на пляжі в Сен-Тропе.

Нагадаємо, Netflix підтвердив, що будуть третій і четвертий сезони "Емілі в Парижі", так що на нас чекають ще безліч стильних образів Сільві та інших персонажів серіалу.

Скандал із українкою

Четверта серія другого сезону "Емілі в Парижі" у багатьох глядачів викликала обурення. Шанувальникам серіалу не сподобався образ нового персонажа – Петри, яка прилетіла з Києва.

Режисери зобразили її вульгарно одягненою блондинкою, що любить "халяву". Власне, у тій же серії Петра краде речі з паризького бутика.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" / Фото: Netflix

Міністр культури Олександр Ткаченко навіть написав листа Netflix з обуреннями та отримав "дипломатичну" відповідь.

"Сьогодні" також поцікавилися у українського режисера, який працює у США, яке відношення до "наших" за кордоном насправді.