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Ми для них трохи дикуваті: український режисер розповів, як до наших ставляться у США

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Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
28 грудня, 13:26
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Українець Олексій Федосов, який багато років працює режисером у США, відповів на найцікавіші питання щодо ставлення голлівудських кінематографістів до наших громадян
Американський режисер розповів про українських персонажів у кіно
Американський режисер розповів про українських персонажів у кіно / Фото: instagram.com/fedosov.films/

Після великого скандалу щодо серіалу "Емілі в Парижі", в одній із серій якого українську героїню виставили вульгарною злодійкою, "Сьогодні" вирішили з'ясувати, звідки беруться такі стереотипи про українців. Невже "наші" так погано поводяться у США чи Європі?

Із цими питаннями ми звернулися до Олексія Федосова – кінопродюсера з Лос-Анжелеса.

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Більшість стереотипів – це онлайн-відео та особисті історії іммігрантів, пропаганда місцевих ЗМІ. Раніше так описували росіян, бо ніхто не знав, що таке Україна. Тепер усі дізналися, але сприймають нас так само. У нас зовсім інший менталітет, ми для них трохи дикуваті, мабуть, адже надто прямолінійні, у нас немає фальшивих усмішок, йдемо на пролом і беремо, що хочемо, – каже Федосов.

Зазвичай в американських фільмах та серіалах іноземних героїв роблять росіянами. За словами Олексія, зараз це змінюється через збільшення кількості українських іммігрантів.

Вони (іммігранти – Ред.) тут щосили трубять "we are not f*cking russians" (Ми не чортові росіяни – Ред.). І це підходить під місцеву пропаганду, адже всі ЗМІ показують Росію як зло. Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі, – ділиться режисер.

Олексій вважає, що режисери не мали на меті показати українців з поганого боку
Олексій вважає, що режисери не мали на меті показати українців з поганого боку / Фото: facebook.com/alexey.fedosov

Також він вважає, що творці "Емілі в Парижі" не мали на меті образити наших громадян.

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У фільмі був не так стереотип про українців, як образ, який вони хотіли створити. Героїню вирішили зробити українкою, бо нас – українських іммігрантів тепер скрізь багато, це модно, не заїжджено, і їм подобається наш акцент.

Нещодавно ми поцікавилися у відомої актриси Ольги Сумської, яка працювала в іноземних кінопроектах, чому режисери показують українців погано.

Марина Григоренко
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