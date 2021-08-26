7 нових серіалів, які ми будемо дивитися в вересні

Огляд нових серіалів вересня 2021 року / Фото: Netflix, Скріншот з YouTube, Peacock

У новому серіальному сезоні ми побачимо довгоочікуваний другий сезон "Ранкового шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун, продовження "Паперового будинку", який став справжнім хітом на Netflix, а ще повернення в старшу школу Мурдейла в серіалі "Статеве виховання".

Які серіали і коли виходять у перший місяць осені – читайте в огляді.

"Паперовий будинок", 5 сезон (3 вересня)

Популярна іспанська кримінальна драма стала найбільшим за кількістю переглядів неангломовним серіалом на стримінг-платформі Netflix. Сюжет розповідає про групу грабіжників, яким вдалося вдертися на монетний двір, надрукувати гроші, а потім залягти на дно.

У новому сезоні сюжет буде сфокусований не так на пограбуванні, як на цій битві авантюристів і ворогові, що раніше не з'являвся – реальній армії. Всього нас чекає 10 епізодів, а сезон стане завершальним.

"Американська історія злочинів", 3 сезон (7 вересня)

У продовженні популярного серіалу, створеного Раяном Мерфі, нам покажуть історію співробітниці Білого дому Моніки Левінські та президента США Білла Клінтона, якому в 1998 році оголосили імпічмент. Причиною всього став скандал – Клінтона і Левінські застукали на інтимному моменті.

Роль Миніки зіграє Біані Фельдштейн, а Білла Клінтона – Клайв Овен.

"Втрачений символ" (16 вересня)

Серіал, який є ще однією екранізацією книги Дена Брауна, обіцяє стати хітом. Сюжет є приквелом фільмів "Код да Вінчі", "Ангели і демони" та "Інферно" і розповість про життя головного героя романів Дена Брауна – Роберта Ленгдона – в молодості.

За сюжетом, Ленгдону слід вирішити серію небезпечних головоломок, щоб врятувати свого викраденого наставника і перешкодити жахливій світовій змові.

У головній ролі – Ешлі Цукерман, відомий за ролями в серіалах "Останній кандидат" і "Мангеттен".

"Ранкове шоу", 2 сезон (17 вересня)

Перший сезон викликав бурхливі обговорення в колах серіаломанів й істотно поповнив список найкращих ролей Дженніфер Еністон і Різ Візерспун. Нагадаємо, що в першому сезоні співробітниця телекомпанії заявила про сексуальні домагання з боку телеведучого популярного ранкового шоу. Це спричинило страшний скандал, в який виявилися втягнуті всі в компанії, і не менш страшні наслідки.

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У другому сезоні творці обіцяють продовження історії, а також відсилання до подій, які тепер відбуваються в світі. У серіалі буде і про пандемію, яка почалася в 2020-му.

До своїх ролей повернуться Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Біллі Крудап, Марк Дюпласс і Стів Карелл.

"Статеве виховання", 3 сезон (17 вересня)

Серіал зосереджений на житті учня старшої школи – Отіса, який переживає непрості будні підлітка, як і всі в його віці. Тільки ось мама хлопця – професійний сексолог, що значно ускладнює становище Отіса, в якого чимало комплексів. Несподівано завдяки своїй новій подрузі Мейв Отіс відкриває в собі талант і стає шкільним секс-консультантом, допомагаючи учням впоратися з важливими проблемами.

У новому сезоні в школу Мурдейла приходить нова директорка, яка хоче повернути цьому закладу ідеальну репутацію. Тим часом Отіс продовжує давати консультації, а його друг Ерік стикається з проблемами в стосунках з Адамом.

"Y. Останній чоловік "(21 вересня)

У центрі сюжету постапокаліптичного серіалу за DC Comics – фокусник-аматор Йорик Браун і його ручна мавпочка, які залишилися єдиними чоловічими особинами після того, як у світі з'явився жахливий вірус.

Перед початком пандемії Йорик запропонував своїй дівчині Бет з Австралії вийти заміж, але не отримав відповіді. Герой вирішує розпочати небезпечну подорож на материк, щоб зустрітися з коханою.

"Підстава" (24 вересня)

Майбутній серіал від Apple TV – екранізація циклу романів письменника-фантаста Айзека Азімова. У центрі сюжету – вчений Гері Селдон, який пророкує загибель Галактичної Імперії і створює організацію "Підстава". Вона має пережити всі катаклізми, які очікують людство, і закласти основу другої Галактичної Імперії.

Головну роль у серіалі грає Джаред Гарріс, який найбільш відомий за серіалом "Чорнобиль" і фільмом "Шерлок Холмс: Гра тіней".

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