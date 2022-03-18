86-річний Ален Делон зважився на евтаназію: актор хоче добровільно піти з життя

В це просто не хочеться вірити... / Фото: Getty Images

Як повідомляє видання RTL, 86-річний актор Ален Делон хоче добровільно піти з життя, щоб не страждати від хвороб. Тому він має намір вдатися до процедури евтаназії вже незабаром.

Легенда французького кіно, кумир мільйонів жінок та один з найвідоміших акторів усіх часів нині на сторінках світових таблоїдів. Стало відомо, що Ален Делон, який в останні роки має проблеми зі здоров'ям, і ситуація погіршується – у 2019-му році актор переніс подвійний інсульт, думає про смерть.

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Ален Делон / Фото: Getty Images

В одному зі своїх інтерв'ю він якось говорив, що людина має право сама вибирати, де і коли вона хоче померти. І, схоже, наближається той момент, коли артист переступить межу життя.

З певного віку ми маємо право звалити по-тихому, уникаючи лікарень, уколів та іншого, – говорив актор.

Нині Делон живе у Швейцарії, де процедура легальна і дозволена. Повідомляють, що артист уже залагодив усі справи щодо спадщини, розділивши її між дітьми – у нього їх четверо. Також він хотів, щоб його син Ентоні взяв на себе процедуру оформлення документів на евтаназію, але той відмовився.

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Ентоні Делон з батьком / Фото: Getty Images

Тато попросив його супроводжувати до кінця, але я відмовився. У мене були на це причини. Функцію супроводу візьме моя сестра Анушка, – наводить видання слова Ентоні.

Сподіваємося, що момент, коли Ален Делон зважиться на евтаназію, станеться ще дуже нескоро, адже це означатиме кінець цілої епохи.

Нагадаємо, раніше стало відомо про проблеми з пам'яттю у Брюса Вілліса.