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Брюс Вілліс хворий: у актора серйозні проблеми з пам'яттю – ЗМІ

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16 березня, 17:07
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Як повідомляє низка американських ЗМІ, у зірки культових бойовиків розвивається рання деменція, зокрема погіршується пам'ять. 19 березня актору виповниться 67 років
У Брюса Вілліса почалася деменція
У Брюса Вілліса почалася деменція / Фото: Getty Images

В останні тижні здоров'я зірки "Міцного горішка" стало предметом обговорень у Мережі, оскільки фанати здивовані появою 66-річного Брюса у десятках малобюджетних фільмів, які зазнали критики з боку кіноекспертів.

За даними IMDB, у 2022 році актор знявся не менше ніж у 11 практично невідомих фільмах. Популярний YouTube-канал Half in the Bag минулого місяця обговорював цей момент у відеоролику під назвою "Фабрика фальшивих фільмів Брюса Вілліса".

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Кажуть, що Віллісу все складніше запам'ятовувати свій текст, тому репліки актору підказують помічники через навушник.

У Брюса Вілліса проблеми з пам'яттю
У Брюса Вілліса проблеми з пам'яттю / Фото: Getty Images

Режисер Метт Ескандарі, який зняв кілька недавніх фільмів за участю Вілліса, підтвердив чутки про втрату пам'яті актора.

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На коментар одного з користувачів Мережі, який написав про деменцію Вілліса, режисер відповів:

Так це правда. Я зняв з ним чотири фільми, тому я знаю про проблеми з перших вуст. Це сумна ситуація, коли такій легенді, як Брюсу, стає все гірше просто на очах. Я бачив це, працюючи з ним останні кілька років.

Про проблеми зі здоров'ям Вілліса заговорили в 2021 році. Про це першим написав журнал ОК! Тоді повідомлялося, що Брюс має "деякі проблеми з пам'яттю" і зараз він намагається більше часу проводити з сім'єю.

Зазначимо, що минулого року Вілліс потрапив у скандал, відмовившись надягати маску в одній із аптек у Лос-Анджелесі.

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