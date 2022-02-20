95-річна королева Єлизавета II заразилася коронавірусом

У королеви коронавірус / Фото: Getty Images

Як повідомляє BBC, посилаючись на заяву Букінгемського палацу, королева Єлизавета захворіла на коронавірус. У неї виявлено "слабко виражені симптоми" хвороби, що нагадують застуду.

Очевидно, монархиня заразилася від сина. Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що принц Чарльз заразився коронавірусом, королева бачилася з ним за два дні до цього. До речі, дружина принца Чарльза герцогиня Корнуолльська отримала позитивний результат ковід-тесту за кілька днів після чоловіка.

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Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II / Фото: Getty Images

Наразі за здоров'ям 95-річної королеви ретельно стежать медики. Але також повідомляють, що вже цього тижня королева продовжить виконувати "необтяжливі обов'язки".

Шанувальники королеви та всі піддані бажають їй якнайшвидшого одужання!

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До речі, раніше з'являлася інформація про те, що у королеви виникли проблеми з ногами.