У Єлизавети ІІ почали відмовляти ноги

Не перший місяць у ЗМІ обговорюється стан здоров'я королеви. Довгий час Єлизавета II не коментувала чуток, але днями вона вперше особисто розповіла про своє самопочуття

Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II / Фото: Getty Images

Єлизавета ІІ продовжує працювати. Вчора вона провела зустріч із контр-адміралом Джеймсом Маклаудом у Віндзорському замку.

Королева спиралася на тростину, а на питання про самопочуття вона зізналася, що не може рухатися.

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Як пише Daily Mail, у королеви відмовляють ноги. Зазначається, недуга викликана віковими змінами.

Нагадаємо, шанувальники королівської родини мали деякі побоювання з приводу здоров'я Єлизавети II. Її Величність восени вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

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Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит . А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні . Зараз Її Величність дедалі рідше з'являється на публіці.

Додамо, Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Британії. Цього року вона святкує 70-річний ювілей правління.

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Раніше Єлизавета ІІ публічно заявила, що Камілла стане королевою-консорт коли на престол зійде принц Чарльз.