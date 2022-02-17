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У Єлизавети ІІ почали відмовляти ноги

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 08:28
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Не перший місяць у ЗМІ обговорюється стан здоров'я королеви. Довгий час Єлизавета II не коментувала чуток, але днями вона вперше особисто розповіла про своє самопочуття
Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II
Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II / Фото: Getty Images

Єлизавета ІІ продовжує працювати. Вчора вона провела зустріч із контр-адміралом Джеймсом Маклаудом у Віндзорському замку.

Королева спиралася на тростину, а на питання про самопочуття вона зізналася, що не може рухатися.

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Як пише Daily Mail, у королеви відмовляють ноги. Зазначається, недуга викликана віковими змінами.

Нагадаємо, шанувальники королівської родини мали деякі побоювання з приводу здоров'я Єлизавети II. Її Величність восени вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

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Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит . А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні . Зараз Її Величність дедалі рідше з'являється на публіці.

Додамо, Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Британії. Цього року вона святкує 70-річний ювілей правління.

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Раніше Єлизавета ІІ публічно заявила, що Камілла стане королевою-консорт коли на престол зійде принц Чарльз.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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