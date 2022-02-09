Чому фільм Аферист із Tinder шокував дівчат у всьому світі. Думка редакції

Серіал "Аферист із Tinder" - відгуки редакції / Фото: Netflix

Нашуміла історія про шахрая-ловеласа Саймона Ліваєва потрапила в руки Netflix, а це значить стало черговим обговорюваним хітом. У соціальних мережах тисячі дівчат взялися бурхливо обговорювати історії головних героїнь, а хтось, від гріха подалі, – одразу видалив Tinder.

Редакція сайту "Сегодня" вже встигла подивитися фільм про аферу століття та готова поділитися своїми чесними відгуками на "Аферіста з Tinder". Обережно, у матеріалі можуть бути спойлери!

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Ми всі на гачку

На початку фільму я опинилася серед тих людей, які подумали "Як можна було в це повірити?". Спершу я дуже скептично поставилася до героїнь, які так просто довірили весь свій стан хлопцеві з Tindera. Але глибше поринаючи в історію, зрозуміла, що ми всі так чи інакше були жертвами шахраїв. Хтось невдало купив пилосос, хтось повірив ворожці, а хтось віддав 150 тисяч хлопцеві з соцмереж :) Тому перш, ніж засуджувати героїнь, згадайте, чи не було з вами такого. Коробова Марія Редактор "Зірки" Сегодня

Всі ми вважаємо, що гідні кращого і іноді йдемо на поводу ілюзій. Незважаючи на жалість та співчуття до дівчат, мабуть, варто віддати трохи лавр тому самому аферисту, адже так уміло знаходити слабкі місця та грати на почуттях – теж мистецтво. У світі безліч спокус, перед якими часом непросто встояти (особливо закоханій дівчині), але давайте не забувати – безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці.

Кадр із фільму "Аферист із Tinder"

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Кохання зле

"Аферист з Tinder" – атракціон наївності та сліпої спраги кохання. "Я все ще використовую цю програму і все ще шукаю кохання", – каже одна з постраждалих. Незважаючи ні на що. Окей. Багато хто з нас зростав на казках Діснея і чекав, що одного разу з'явиться цей принц... Але це реальне життя, а ти – не Меган Маркл. Проте деякі вирішуються на першому ж побаченні летіти з малознайомим хлопцем на приватному літаку в іншу країну. Але хвилинку... мільярдер, який шукає дівчину в Тіндер? Які тільки ці багатії ексцентричні! Інна Петрова Редактора розділу "Зірки" Сьогодні

Загалом історія повчальна. Особливо цікаво спостерігати за нею, коли згадуєш, що все це сталося насправді. У соцмережах блондинок звинувачують у дурниці. Не вважаю, що це вірно. Зрештою вони думали, що рятують життя людині. Але критичного мислення жінкам вочевидь не вистачає. Здається несправедливим, що Саймон так легко відбувся, а Сесілії та Перніллі довелося ще довго закривати борги. Що ж, залишається сподіватися, що "алмазний принц" не зможе більше розводити жінок на гроші.

P.S. ніколи не лізьте в кредити заради когось. І взагалі, по можливості, не лізьте в кредити.

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Кадр із фільму "Аферист із Tinder"

Дівчатам варто зняти рожеві окуляри та стати обережнішими

Я в шоці від колосальної роботи афериста, аж до того, що створювалися статті, сайти про нього як про принца алмазної корпорації. Не уявляю, яка команда могла бути задіяна там. Жінки були ніби у рожевих окулярах і наївно віддавали гроші. Тому завжди варто включати здоровий глузд. Якщо чоловік такий важливий, то у нього, у будь-якому разі, мають бути серйозні зв'язки. Заможний дорослий чоловік навряд чи попросить у своєї жінки фінансову допомогу. Іра Наумова SEO-спеціалістка Сьогодні

Зараз ми так сильно залежимо від соціальних мереж та красивої картинки в Instagram. Більшість із нас живе ілюзіями про прекрасного принца та багатого життя. Нам так нав'язують це, що іноді забуваємо, що "всередині" все може бути зовсім по-іншому.

Зараз найстрашніше інше. Адже на тлі подібних фільмів у Саймона Лєваєва може з'явитися багато наслідувачів та охочих взяти з нього приклад. Тому дівчатам варто стати набагато уважніше та обережніше!

Кадр із фільму "Аферист із Tinder"

А вам понравился фильм? Я ще не дивився(лася) Так! Дуже сподобалось! Ні, було нудно Важко відповісти

Нагадаємо, що раніше ми писали про ще один популярний проект від Netflix, який може повторити долю "Ігри в кальмара" – новий південнокорейський феномен "Ми всі мертві".