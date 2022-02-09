Почему фильм Аферист из Tinder шокировал девушек по всему миру. Мнение редакции

Сериал "Аферист из Tinder" - отзывы редакции / Фото: Netflix

Нашумевшая история о мошеннике-ловеласе Саймоне Леваеве попала в руки Netflix, а это значит стала очередным обсуждаемым хитом. В социальных сетях тысячи девушек взялись бурно обсуждать истории главных героинь, а кто-то, от греха подальше, – сразу удалил Tinder.

Редакция сайта "Сегодня" уже успела посмотреть фильм об афере века и готова поделиться своими честными отзывами на "Афериста из Tinder". Осторожно, в материале могут быть спойлеры!

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Мы все на крючке

В начале фильма я оказалась в числе тех людей, которые подумали "Как можно было в это поверить?". Сперва я очень скептически отнеслась к героиням, которые так просто доверили все свое состояние парню из Tindera. Но глубже погружаясь в историю, поняла, что мы все так или иначе были жертвами мошенников. Кто-то неудачно купил пылесос, кто-то поверил гадалке, а кто-то отдал 150 тысяч парню из соцсетей :) Поэтому прежде, чем осуждать героинь, вспомните, не было ли с вами такого. Коробова Мария Редактор "Звезды" Сегодня

Все мы считаем, что достойны лучшего и иногда идем на поводу у иллюзий. Несмотря на жалость и сострадание к девушкам, пожалуй, стоит отдать немного лавр тому самому аферисту, ведь так умело находить слабые места и играть на чувствах – тоже искусство. В мире множество соблазнов, перед которым порой непросто устоять (особенно влюбленной девушке), но давайте не забывать – бесплатный сыр может быть только в мышеловке.

Кадр из фильма "Аферист из Tinder"

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Любовь зла

"Аферист из Tinder" – аттракцион наивности и слепой жажды любви. "Я все еще использую это приложение и все еще ищу любовь", – говорит одна из пострадавших. Несмотря ни на что. Окей. Многие из нас росли на сказках Диснея и ждали, что однажды появится тот самый принц... Но это реальная жизнь, а ты – не Меган Маркл. Тем не менее, некоторые решаются на первом же свидании лететь с малознакомым парнем на частном самолете в другую страну. Но, минутку... миллиардер, который ищет девушку в Тиндер? Какие только эти богачи эксцентричные! Инна Петрова Редактор раздела "Звезды" Сегодня

В целом история поучительная. Особенно интересно наблюдать за ней, когда вспоминаешь, что это все произошло на самом деле. В соцсетях блондинок обвиняют в глупости. Не считаю, что это правильно. В конце концов, они думали, что спасают жизнь человеку. Но критического мышления женщинам явно не хватает. Кажется несправедливым, что Саймон так легко отделался, а Сесилии и Пернилле пришлось еще долго закрывать долги. Что ж, остается надеяться, что "алмазный принц" не сможет больше разводить дам на деньги.

P.S. никогда не лезьте в кредиты ради кого-то. И вообще по возможности не лезьте в кредиты.

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Кадр из фильма "Аферист из Tinder"

Девушкам стоит снять розовые очки и стать осторожнее

Я в шоке от колоссальной работы афериста, вплоть до того, что создавались статьи, сайты о нем, как о принце алмазной корпорации. Не представляю, какая команда могла быть там задействована. Женщины были будто в розовых очках и наивно отдавали деньги. Поэтому всегда стоит включать здравый смысл. Если мужчина такой важный, то у него, в любом случае, должны быть серьезные связи. Состоятельный взрослый мужчина вряд ли попросит у своей женщины финансовую помощь. Ира Наумова SEO-специалист Сегодня

Сейчас мы так сильно зависим от социальных сетей и красивой картинки в Instagram. Большинство из нас живет иллюзиями о прекрасном принце и богатой жизни. Нам так навязывают это, что иногда мы забываем, что "внутри" все может быть совершенно по-другому.

Сейчас самое страшное другое. Ведь на фоне подобных фильмов у Саймона Леваева может появиться много подражателей и желающих взять с него пример. Поэтому девушкам стоит стать намного внимательнее и осторожнее!

Кадр из фильма "Аферист из Tinder"

А вам понравился фильм? Я еще не смотрел(а) Да! Очень понравилось! Нет, было скучно Затрудняюсь ответить

Напомним, что ранее мы писали о еще одном популярном проекте от Netflix, который может повторить судьбу "Игры в кальмара" – новый южнокорейский феномен "Мы все мертвы".