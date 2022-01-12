Аффлек зізнався, чому фільм Джилі став для нього доленосним. І справа не лише у романі з Джей Ло

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Голлівудська пара познайомилася на знімальному майданчику кримінальної мелодрами "Джилі". Роман пари розвивався стрімко, до Аффлека і Лопеса була прикута вся увага преси. Тим не менш, фільм провалився у прокаті. Актор із усієї цієї історії виніс урок.

Під час інтерв'ю своєму кращому іншому Метт Деймон для видання Entertainment Weekly пояснив, як кримінальна мелодрама вплинула на його життя.

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Якби реакція на "Джилі" не трапилася, я б, напевно, не вирішив: "У мене немає іншого шляху, окрім режисури", і це виявилося справжнім коханням всього мого професійного життя. Тож у цьому сенсі це подарунок. І я познайомився з Дженніфер Лопес, стосунки з якою були дуже значущі для мене на той момент.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес у фільмі "Джилі" / Фото: Instagram

Бен Аффлек дуже переживав, що журнали з ним та Джей Ло на обкладинці продаються краще, ніж квитки на фільм за його участю. Актор не хотів, щоб усі говорили лише про його особисте життя. Саме завдяки тому періоду у своєму житті він вирішив ризикувати та пробувати себе у режисурі.

Я напевно витягнув більше уроків з невдач, ніж з успіхів, – зізнався актор

Нагадаємо, нещодавно Бен Аффлек назвав возз'єднання з Дженніфер Лопес. одним із найкращих рішень у житті.