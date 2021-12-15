Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року

YUNA 2022

Син Мадонни

Слава VS Віка

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Бен Аффлек зізнався, чому розлучився з Джей Ло 2004 року

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 08:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
17 років тому Бен Аффлек та Дженніфер Лопес мали одружитися, але за день до церемонії голлівудська пара оголосила про розрив
Бен Аффлек назвав причину розриву з Дженніфер Лопес
Бен Аффлек назвав причину розриву з Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Досі кілька у своїх інтерв'ю не обговорювала розлучення. Існувала версія, що Бену Аффлеку не подобалася зайва увага преси та папараці до їхньої пари. А нещодавно колишній помічник Джей Ло, який повідомив усім про відміну весілля в 2004 році, причиною розриву назвав алкогольну залежність Бена.

Сам же актер вважає, що напруга, спричинена негативною увагою з боку ЗМІ , вплинула на його рішення розлучитися з Дженніфер Лопес . Як пише Entertainment Tonight, про це Бен розповів у новому інтерв'ю.

Реклама

Я сказав би, що це було близько 50 відсотків того, що зруйнувало наші стосунки. Думка, що люди ненавидять вас і ненавидять вас разом отрує і ніхто не хотів би бути частиною цього, – сказав актор.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Парижі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Парижі / Фото: Getty Images

Бен зізнався, що переживав після розриву з Джей Ло.

Я був страшенно поранений і злий, і почував себе дурнем, – поділився Аффлек.

У новому інтерв'ю Аффлек розповів, що не відразу наважився відновити стосунки з Дженніфер Лопес – просто тому, що він дбав про своїх трьох дітей.

Реклама

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Моя відповідальність перед дітьми – це найвища відповідальність. Я не хочу зробити їм боляче або погано вплинути на них, – зізнався актор.

Раніше Бен Аффлек заявляв, що не має наміру ділитися подробицями роману з Джей Ло. Але хоч пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Різдво голлівудські актори планують відзначити великою сім'єю .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти