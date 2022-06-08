Актор і шоумен Геннадій Попенко вступив до лав ЗСУ

Геннадій Попенко – тепер у ЗСУ!
Крім лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка, режисера Ахтема Сеїтаблаєва, лідера "Антитіл" Тараса Тополі та багатьох інших представників української культурної сфери батьківщину захищатиме і Геннадій Попенко.
На своїй сторінці у Facebook актор та шоумен поділився враженнями про те, як він склав присягу.
Присяга. Зірвався карабін, упав автомат.
- Рядовий Попенко, не "есть", а "слухаюсь"!
- Есть, слухаюсь.
Спонсор першого комплекту форми – тесть. Забрав його запасний рибальський комплект. Знайду собі та хлопцям, тільки тоді поверну тестю. Піксельне життя почалося не без бу-га-га, – підписав знімок Геннадій.
Геннадій Попенко – український актор театру, телебачення та кіно, шоумен, конферансьє та телеведучий. Працював на українських телеканалах "Новий канал", "Інтер" та "Перший Національний", а також "2+2".
Одна з останніх робіт у кіно – роль Геннадія Клименка "Бігі", майора ДСНС у серіалі "Виклик", який виходив на телеканалі "Україна".
Геннадій одружений, виховує двох доньок.
Нагадаємо, лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" розповів про свої будні у теробороні, де зараз його дружина, а також про міфи, в які настав час перестати вірити.