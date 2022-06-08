Актер и шоумен Геннадий Попенко вступил в ряды ВСУ

Геннадий Попенко - теперь в ВСУ!
Кроме лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка, режиссера Ахтема Сеитаблаева, лидера "Антитіла" Тараса Тополи и многих других представителей украинской культурной сферы родину будет защищать и Геннадий Попенко.
На своей странице в Facebook актер и шоумен поделился впечатлениями о том, как он принимал присягу.
Присяга. Сорвался карабин, упал автомат.
- Рядовой Попенко, не "есть", а "слухаюсь"!
- Есть, слухаюсь.
Спонсор первого комплекта формы – тесть. Забрал его запасной рыбацкий комплект. Найду себе и ребятам, только тогда верну тестю. Пиксельная жизнь началась не без бу-га-га, – подписал снимок Геннадий.
Геннадий Попенко – украинский актер театра, телевидения и кино, шоумен, конферансье и телеведущий. Работал на украинских телеканалах "Новый канал", "Интер" и "Перший Національний", а также "2+2".
Одна из последний работ в кино – роль Геннадия Клименко "Биги", майора ГСЧС в сериале "Вызов", который выходил на телеканале "Украина".
Геннадий женат, воспитывает двух дочерей.
Напомним, лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал о своих буднях в теробороне, где сейчас его жена, а также о мифах, в которые пора перестать верить.