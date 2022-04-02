Актор-психопат Шайа Лабаф вперше став батьком – що за жінка від нього народила?

Шайа Лабаф уперше став батьком / Фото: Getty Images

Важко посперечатися з тим, що Шайа Лабаф – талановитий актор. Проте відомий він не лише ролями у відомих кінокартинах, а й буйним характером.

Деякі у Голлівуді називають Шайю "психопатом"! Все через його витівки – не раз поліція заарештовувала актора за керування у нетверезому вигляді (у тому числі під впливом наркотиків), п'яні бійки та скандали у громадських місцях. Лабафа також звинувачували в насильстві та хуліганстві. У 2021 році Шайя відправився в психоневрологічну клініку на лікування...

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Але все це не завадило 35-річному Лабафу знайти другу половинку і навіть стати батьком, повідомляє People! У 2012 році актор познайомився з Мією Гот – також акторкою, яка грала разом із ним у фільмі "Німфоманка". 2016-го вони одружилися. У 2018 році пара розлучилася, але до офіційного розлучення справа не дійшла. Незабаром вони відновили стосунки.

Шайя ЛаБаф та Мія Гот уперше стали батьками / Фото: Getty Images

Новина про вагітність Гjт з'явилася в лютому цього року після того, як 28-річну актрису з кругленьким животом помітили папарацці.

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Що відомо про дружину Шайї Лабафа

Міа Гот народилася у Лондоні у 1993 році. У дитинстві переїхала на батьківщину матері до Бразилії. Міа – онука бразильської актриси Марії Гледіс. А її дідусь по материнській лінії — американський художник, музикант та фотограф Лі Яффе. У 12 років Міа повернулася до Англії, а в 13 років була помічена агентом "Storm Model Management" і розпочала кар'єру моделі. Вона знімалася в рекламі VOGUE, PRADA та ін.

Дебютувала на телебаченні у 2013 році у серіалі "Тонель". Потім знялася у ролі Пі у другій частині фільму "Німфоманка". Знялася у більш ніж 20 проектах. У 2020 році вийшов серіал "Емма", де Міа грала разом із Анею Тейлор-Джой.