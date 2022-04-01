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Зірка "Танців зі зірками" Яна Заєць стала мамою: Довелося народжувати у перервах між вибухами та походами у бомбосховища

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 17:53
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Хореограф Яна Заєць народила другого малюка. Молода мама розповіла про всі жах під час пологів під обстрілами російських окупантів
Яна Заєць вдруге стала мамою
Яна Заєць вдруге стала мамою

Українські жінки під час війни показали всю силу материнського кохання. Під обстрілами та під звуки вибухів українки продовжували народжувати малюків.

Зірка проекту "Танців зі зірками" Яна Заєць стала мамою на другий день війни. Хореограф народила друге маля під час активних бойових дій. Про свій досвід молода мама розповіла у Instagram .

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Мені прийшлось народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище. При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста, йому лише 6 і в цю страшну ніч він без мами й тата. Мені здавалось, що всі ці події просто страшний сон від якого я не можу прокинутись. Але в момент, коли я взяла малюка на руки я зрозуміла, що зараз не час піддаватись паніці. Мої діти на першому місці, – поділилася Яна.

Під час пологів хореографа підтримував її чоловік. На щастя, жодні обставини та стрес не вплинули, і Яна народила світ здорового малюка.

Раніше українська співачка Анастасія Приходько зворушливо привітала з днем народження свою 12-річну доньку Нанну .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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