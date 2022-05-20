Актриса Єва Грін раптово підтримала Джонні Деппа, поки він судиться із Ембер Герд

Єва Грін підтримала Джонні Деппа, поки він судиться з Ембер Герд / Фото: Getty Images

Єва Грін написала короткий пост підтримки Джонні Деппа, і це було достатньо для багатомільйонної армії шанувальників актора – тепер вони знають, що Джонні має підтримку в Голлівуді. При цьому раніше Депп не мав ролей через скандальний суд з ексдружиною Ембер Герд.

Я не сумніваюся, що Джонні відкриє світові своє добре ім'я та чудове серце і його життя і життя його сім'ї стане кращим, ніж будь-коли, – написала Єва Грін в Instagram.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Джонні Депп намагається відсудити у колишньої дружини 50 мільйонів доларів за наклеп проти нього. Відомо, що після скандального розлучення та заяв актриси про те, що Джонні чинив домашнє насильство, кар'єра Деппа "пішла коту під хвіст" – наприклад, нещодавно його вигнали з "Фантастичних звірів", де він грав роль злого чаклуна Гріндевальда.

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Депп має надійну підтримку в особі його адвокатки Камілли Васкес – у західній пресі повідомляють, що парочка закрутила роман.