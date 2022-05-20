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Джонні Депп закрутив роман зі своєю адвокаткою? Камілла Васкес відреагувала на плітки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 травня, 12:02
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Актор продовжує судитись зі своєю ексдружиною Ембер Герд у справі про наклеп. А допомагає Деппу відстояти свою правду адвокатка Камілла Васкес, яку у Мережі вже називають "новим коханням Джонні"
Фанати припускають, що Джонні Депп зустрічається з Каміллою Васкес
Фанати припускають, що Джонні Депп зустрічається з Каміллою Васкес / Фото: Колаж: Сьогодні

Фанати Джонні Деппа уважно спостерігають за баталіями з його колишньою Ембер Герд у суді. За цей час ми багато чого дізнались про акторку, зокрема про те, що вона випорожнювалась на ліжко ексчоловіка!

Втім, останнім часом публіка все більше почала проявляти зацікавленість до адвокати Джонні Деппа Камілли Васкес, яка влаштовує допити Ембер Герд.

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Фанатам зірки "Піратів Карибського моря" подобається, як юристка впевнено захищає їхнього кумира у суді. Ба більше, деякі віддані прихильники вже носять футболки із написом "Я люблю Каміллу Васкес" та створюють меми, на яких адвокатка постає скандинавським богом грому – Тором, повідомляє Daily Mail.

Джонні Депп та Камілла Васкес обіймаються
Джонні Депп та Камілла Васкес обіймаються

Окрім того, у Мережі вже припускають, що Васкес та Деппа зв'язує щось більше, аніж просто робочі стосунки. На такі думки публіку наштовхнули кадри із різних судових засідань, на яких двоє ніжно обіймаються, тримаються за руки, стоять надто близько один до одного.

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Втім, на запитання журналістів, чи зустрічається Камілла Васкес із Джонні Деппом, адвокатка загадково посміхнулась, кокетливо відкинула волосся в сторони та не відповіла на це запитання. Таким чином вона ще більше підлила масла у вогонь.

Адвокатка в обіймах актора
Адвокатка в обіймах актора

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Як пише видання, шанувальники з нетерпінням чекають підтвердження чуток. Адже, на їхню думку, Депп та Васкес підходять один одному.

Ба більше, є версія, що парочка навмисно не коментує плітки, зберігає інтригу і тримає інтерес фанатів, для того, щоб скоріше виграти справу проти Ембер Герд.

Нагадаємо, 37-річна Камілла Васкес представляє в суді інтереси Джонні Деппа у справі проти Ембер Герд. Актор добивається відсудити в колишньої дружини 50 мільйонів доларів за наклеп проти нього. Відомо, що після скандального розлучення та заяв акторки про те, що Джонні вчиняв домашнє насильство, кар'єра кінозірки пішла нанівець.

Нещодавно з'явилась інформація, що Ембер Герд погрожувала Джонні Деппу у любовному щоденнику.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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