Актриса Римма Зюбіна оголосила про пошук колишнього чоловіка в соцмережах

Римма Зюбіна оголосила про пошук колишнього чоловіка в соцмережах / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Одного разу актриса опублікувала пост в соцмережі про те, що шукає колишнього чоловіка. Чому зірка проекту це написала, хто відгукнувся на її пост і як відреагували колеги на те, що відбулося далі на її сторінці – далі в матеріалі.

Раніше Римма Зюбіна показала, на що перетворюється квартира акторів, коли вони вчать роль.

Римма Зюбіна в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За сюжетом комедійного серіалу "Люся Інтерн" чоловік головної героїні пішов від неї до молодої коханки. І коли стали шукати актора на цю роль, то Римма Зюбіна вирішила допомогти кастингу. Тому незабаром на її сторінці з'явився пост:

Шукаємо колишнього чоловіка. Чоловік імпозантній, ставний, серйозний. Роль: хірург лікарні. Потрібні тільки професійні актори або ті, в кого великий досвід зйомок у головних ролях!

І в директ виконавиці головної ролі посипалась величезна кількість листів! Від чоловіків не було відбою! ""Здрастуйте, я – чоловік Римми Зюбіної", – писали вони актрисі.

Римма Зюбіна зіграла головну роль в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У знімальної групи і акторів є свій закритий чат "Ляпи Люсі", в якому вони викладають смішні фото, історії та відео зі зйомок. Зірка серіалу скидала туди фото претендентів на роль колишнього чоловіка. Однак знімків було так багато, що в чаті з'явилася навіть жартівлива фраза:

Люся, вімкніть, будь ласка, світло. Вони на світло лізуть.

Хто ж все-таки зіграє роль колишнього чоловіка Люсі Жук, глядачі дізнаються вже цієї осені.

Раніше пройшла прем'єра серіалу "Виклик" на телеканалі Україна – дивіться відео:

Раніше Віталіна Біблів розповіла про тонкощі роботи акторів.