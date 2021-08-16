В кінці літа на каналі "Україна" відбудеться прем'єра комедійного серіалу "Люся Інтерн". Римма Зюбіна виконала в ситкомі головну роль і поділилася, як виглядає її квартира, коли актриса готується до зйомок

Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

30 серпня глядачі каналу "Україна" побачать першу серію комедійного серіалу "Люся Інтерн" з Риммою Зюбіної в головній ролі. Її героїня Люся Жук після того, як від неї пішов чоловік до молодої коханки, вирішила кардинально змінити своє життя.

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Актриса прокоментувала свою героїню так:

Моя героїня мені дуже близька своїм непереможним характером. Люся живе так, як вона давно мріяла.

Римма Зюбіна в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Поки йшли зйомки серіалу, актори по 12-16 годин перебували на знімальному майданчику. Навіть у вихідні дні і на свята. Римма Зюбіна опублікувала в соцмережі, як виглядає її квартира, коли доводиться працювати над текстом і підписала фото так:

Найчастіше мене запитують: "А як ви вчите тексти?". Повірте, что ніякіх секретів и таємних рецептів нема. Сідаєш і вчиш.

Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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А так як в серіалі "Люся Інтерн" головні герої – медики, тому акторам потрібно розбиратися в медичних термінах. Римма Зюбіна вчила їх так:

Я обов'язково гуглила, який наголос правильний, что це за хвороба й як вона лікується.

Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Така кропітка робота над текстом, медичними термінами і діагнозами не могла пройти непоміченою. Актрису навіть похвалив її знайомий лікар:

Як сказав мій чудовий лікар Макуха Микола Трохимович: "Риммочка, після серіалу ти вже зможеш лікарем працювати.

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