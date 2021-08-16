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Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 серпня, 12:30
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В кінці літа на каналі "Україна" відбудеться прем'єра комедійного серіалу "Люся Інтерн". Римма Зюбіна виконала в ситкомі головну роль і поділилася, як виглядає її квартира, коли актриса готується до зйомок
Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю
Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

30 серпня глядачі каналу "Україна" побачать першу серію комедійного серіалу "Люся Інтерн" з Риммою Зюбіної в головній ролі. Її героїня Люся Жук після того, як від неї пішов чоловік до молодої коханки, вирішила кардинально змінити своє життя.

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Актриса прокоментувала свою героїню так:

Моя героїня мені дуже близька своїм непереможним характером. Люся живе так, як вона давно мріяла.

Римма Зюбіна в серіалі "Люся Інтерн"
Римма Зюбіна в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Поки йшли зйомки серіалу, актори по 12-16 годин перебували на знімальному майданчику. Навіть у вихідні дні і на свята. Римма Зюбіна опублікувала в соцмережі, як виглядає її квартира, коли доводиться працювати над текстом і підписала фото так:

Найчастіше мене запитують: "А як ви вчите тексти?". Повірте, что ніякіх секретів и таємних рецептів нема. Сідаєш і вчиш.

Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю
Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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А так як в серіалі "Люся Інтерн" головні герої – медики, тому акторам потрібно розбиратися в медичних термінах. Римма Зюбіна вчила їх так:

Я обов'язково гуглила, який наголос правильний, что це за хвороба й як вона лікується.

Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю
Римма Зюбіна показала, як виглядає її квартира під час роботи над роллю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Така кропітка робота над текстом, медичними термінами і діагнозами не могла пройти непоміченою. Актрису навіть похвалив її знайомий лікар:

Як сказав мій чудовий лікар Макуха Микола Трохимович: "Риммочка, після серіалу ти вже зможеш лікарем працювати.

Раніше пройшла прем'єра серіалу "Виклик" на телеканалі Україна – дивіться відео:

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Раніше Віталіна Біблів розповіла про тонкощі роботи акторів.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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