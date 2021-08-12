Акторка Вергелес в деталях описала, як Талашко змусив роздягнутися на парах при всіх

Акторка Анастасія Вергелес розповіла, як Володимир Талашко вимагав інтиму / Фото: facebook.com/vladimir.talashko, facebook.com/vergelesik

Після звинувачень Володимира Талашко відсторонили від викладання в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого, тому він не зможе вийти на роботу з початку навчального року. Бувай Міністерство культури та інформаційної політики проводить службове розслідування, усе більше абітурієнток і студенток починають відкрито ділитися своїми історіями.

Акторка і ведуча Анастасія Вергелес особисто зіткнулася з проявом харассменту з боку Талашко. Однак на її заяви про приниження і домагання керівництво університету не відреагувало. Про це Анастасія розповіла в розмові з "Радіо НВ".

За словами акторки, в перший рік її навчання в майстерні Талашко у 2009 році вже з'явилися "лейтмотиви" гноблення і психологічного тиску з його боку. Після першого курсу ситуація ще більше погіршилася. Анастасія поділилася, що Володимир Талашко постійно жартував про те, що хоче її роздягнути та що йому цікаво подивитися на її розмір грудей.

У нас був момент, коли під час репетиції він мене три години з різних сторін змушував роздягатися, пояснював мені, що це важливо і так далі. Я розумію, що це професія акторства, вона за собою несе різні речі. Але на той момент я дуже чітко розуміла, що тут ми не говоримо про якийсь персонаж, тут був дуже чіткий посил, у нього була мета мене роздягнути при всіх, – розповіла Анастасія Вергелес.

Тиск відчувався і сторони студентів, адже їх не випускали з авдиторії, поки етюд з роздяганням не буде зроблено. У підсумку довелося виконати вимогу викладача.

Я роздяглася, зняла футболку або кофту, я вже не пам'ятаю, залишилася в нижній білизні і зробила етюд, – поділилася Анастасія.

Тиск з боку Талашко не закінчився навіть тоді, коли акторка розповіла про усе своєму батькові.

Талашко продовжував мене морально просто знищувати. Ми з дівчатами пішли в деканат, щоб написати заяву про те, що нам хочеться, щоб замінили майстра. Ми мали довгу розмову і нам пояснили, що попередній курс писав заяву, це ні до чого не привело; що ви не перші і не останні; у нього є "дах" і це ні до чого доброго не призведе; вас просто виженуть з університету, – повідомила акторка.

Анастасія вирішила перевестися на паралельний курс до іншого майстра, але він відмовив. Пояснив це тим, що "йому проблеми не потрібні", оскільки Талашко вважає Вергелес своєї найкращою ученицею. Акторці довелося заново вступати до університету на перший курс, але вже до іншого майстра.

Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бій ідуть тільки "старики" / Фото: kino-teatr.ru

Деталі скандалу з Володимиром Талашко

Днями легендарного радянського та українського 75-річного актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Талашко є викладачем і художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

Розповіді дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухин і розмістив у Facebook. В історіях описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму.

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