Олександра Зарицька у сльозах звернулася до громадян Росії та Білорусі: "Це не ваша війна"

Олександра Зарицька звернулася до матерів з Росії та Білорусі / Фото: instagram.com/kazka.band

Українські знаменитості щосили продовжують відстоювати інтереси України у війні з Росією. Хтось із них, як соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, актор Юрій Ткач , учасник проекту "Холостячка" Макс Тарапата та багато інших вступили до лав територіальної оборони. Інші ж намагаються максимально підтримати українську армію волонтерством та розповсюдженням правдивої інформації в Мережі.

Так, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька у своєму Instagram-акаунті записала відеозвернення до всіх українських захисників та захисниць.

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Я щохвилини переживаю за наших хлопців, які щохвилини стоять на передовій і я навіть уявити не можу, як їм зараз важко! Я хочу, щоб ви знали, що ми у вас віримо, ми віримо в нашу країну і ми віримо, що на нас чекає дуже класне майбутнє. Просто потрібна віра та дуже багато сил. Дякуємо великому збройним силам України! Слава Україні! – зі сльозами на очах промовила Зарицька.

Крім того, співачка звернулася і до російських та білоруських громадян, особливо до матерів, з проханням не відправляти в Україну своїх дітей та зупинити цю війну.

Білоруси! Росіяни! Не надсилайте своїх дітей сюди! Це не ваша війна! Цієї війни взагалі ніколи не мало бути!!!!

Виходьте на мітинги та давайте разом протистояти диктаторам! – звернулася до родини окупантів співачка.

Нагадаємо, що раніше продюсер "Орла і Решки" виклала номери телефонів російських зірок, які підтримали Путіна . Ось що робить з людиною злість та боротьба за справедливість!