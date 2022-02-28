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Продюсер "Орла та Решки" виклала номери телефонів російських зірок, які підтримали Путіна

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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28 лютого, 10:32
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Ось що робить з людиною злість та боротьба за справедливість! А цим "лизунам" краще відразу поміняти номери
Марина Гранкіна виклала в Instagram номери мобільних телефонів Баскова, Газманова та Канделакі
Марина Гранкіна виклала в Instagram номери мобільних телефонів Баскова, Газманова та Канделакі / Фото: instagram.com/mgrankina/

П'ятий день вторгнення Росії. Ця доба може стати вирішальною для України, і у нас з вами немає права здаватися ні морально, ні фізично! Кремлівський карлик хотів посварити українців, а зрештою згуртував, як ніколи! Андрій Данилко дав слушну пораду копіюючому Гітлера Путіну, сподіваємося, той так і вчинить.

Катя Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють у Росії, але не нам судити маріонеток. Нехай сидять у країні варвара та збирають по копійці рубль. Тішать люди, які розуміють реальну ситуацію і те, що їх набагато більше!

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Так Марина Гранкіна по-своєму відреагувала на те, як деякі російські знаменитості повелися, дізнавшись про напад Росії на Україну. Продюсер "Орла і Решки" зізналася, що спочатку сприйняла "вис*р" Баскова як стеб, але потім зрозуміла, що "золотий язик Кремля" вірить у свою правду.

Марина Гранкіна виклала у Instagram номери мобільних телефонів Баскова, Газманова та Канделакі
Марина Гранкіна виклала у Instagram номери мобільних телефонів Баскова, Газманова та Канделакі / Фото: instagram.com/mgrankina/

Після чого Марина Гранкіна вирішила помститися всім путінським блазням, виклавши в сторіс їх номери телефонів. Щоправда, майже одразу їх видалила, але інтернет пам'ятає все.

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Марина Гранкіна виклала у Instagram номери мобільних телефонів
Марина Гранкіна виклала у Instagram номери мобільних телефонів / Фото: instagram.com/mgrankina/

Українці, Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через Путіна! З нами Рейчел Грін, а у них нехай грає шарманка – Титанік теж тонув під звуки музики.

Нагадаємо, раніше Камалія побажала Путіну "горіти у вогні".

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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