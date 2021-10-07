Олексій Суровцев зізнався, що його довгий час дратувало постійне порівняння з Тарзаном

Олексій Суровцев прокоментував порівняння з Тарзаном / Фото: Instagram

Олексій Суровцев втомився доводити всім, що він не тільки стриптизер, а й актор. Адже саме таке амплуа закріпилося за чоловіком після його багаторічної кар'єри танцівника еротичного жанру. У 2007 році його визнали найкращим стриптизером країни.

Тричі я вигравав чемпіонати. Потім коли зібрали черговий чемпіонат, я виграв 3 з 3-х, коли зібрали 4-й, всі учасники сказали: "Якщо Страйк прийде, то ми участі не братимемо". Не всі сказали, але більшість, що ми не будемо. Тому я сів в журі і з того моменту судив, – розповів в інтерв'ю на телеканалі "Україна" Олексій Суровцев.

Було у Олексія і своє еротичне шоу, з яким він відвідав багато країн. У якийсь момент Суровцева стали порівнювати з чоловіком Наташі Корольової – стриптизером Тарзаном.

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Тарзан і Олексій Суровцев / Фото: Instagram

Раніше мене це дратувало. Прям страшно дратувало. Зараз якось мені паралельно, тому що я, напевно, трошки виріс. У мене з'явилася своя вже особистість, – зізнався артист.

Олексій розповів, що не знайомий особисто з чоловіком Наташі Корольової.

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