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Ольгу Бузову в новому образі порівняли з Надією Кадишевою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 серпня, 07:30
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Телеведуча Ольга Бузова звикла вражати публіку новими образами. Нове вбрання не всім підписникам зірки сподобався
Новий образ Ольги Бузової розкритикували в Мережі
Новий образ Ольги Бузової розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведуча Ольга Бузова намагається не звертати уваги на критику . Її образи активно обговорюють в Мережі і рекомендують змінити стиліста. Ольга не відповідає на негативні коментарі, а продовжує ділитися в Instagram новими фото.

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Нове вбрання Бузової для чергових зйомок знову не сподобалося підписникам телеведучої. Ольга з'явилася в оксамитовому мінісукні синього кольору. Образ доповнила висока зачіска з косою і яскравий макіяж.

Ольгу Бузову порівняли з Надією Кадишевою
Ольгу Бузову порівняли з Надією Кадишевою / Фото: instagram.com/buzova86

Деяким підписникам Ольга Бузова в новому образі нагадала російську співачку Надію Кадишеву.

  • "Олю, вмієш же ти перевтілюватися на льоту з Лариси Доліної в Надію Кадишеву. Кадишева любить такі пучки і оксамит"
  • "Це Кадишева? Надійка, ти чи що?"
  • "Звільніть свого стиліста, Олю!Терміново."

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До слова, Ольгу Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні . За телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

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Кого із зірок хейтили за зовнішність – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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