Аліна Гросу зустріла новий рік із Полянським, за якого не хоче виходити заміж

Аліна розчулила Мережу світлинами із нареченим / Фото: instagram.com/alina_grosu
У програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", Аліна Гросу відверто зізналася, за якої умови ще раз наважиться вийти заміж. А поки шанувальники співачки чекають на новину про весілля, вона ділиться з ними новими знімками.
На святкових кадрах Аліна зображена разом із Романом Полянським. Обидва виглядають закоханими та щасливими.
"З новим роком, друзі", – коротко підписала світлини Аліна Гросу.
Підписники зірки засипали пару компліментами та побажали Аліні та Роману кохання та радості у 2022-му.
- "Які ж чудові!"
- "Погляд щасливої жінки"
- "Чудова пара! Щастя вам!"
- "Ви неймовірні! З новим роком вас!"
Аліна Гросу та Роман Полянський разом уже майже два роки. За словами співачки, у спілкуванні між ними панує розуміння та повага, але іноді таки трапляться сварки через розбіжності, бо вони мають дуже різні характери.
Раніше Аліна Гросу зізналася, як пройшло знайомство її батьків із Романом Полянським.