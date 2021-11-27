Аліна Гросу не хоче виходити заміж за свого бойфренда: "Я більше люблю свободу"

Співачка Аліна Гросу цього року підтвердила свої стосунки з актором Романом Полянським і вже познайомила його з батьками.
В одному з інтерв'ю Полянський навіть заявив, що готується зробити пропозицію коханій. Але Гросу не поспішає знову заміж.
Мені не дуже кортить і горить виходити заміж. Я була. Нічого не мінялося, коли я півроку була в шлюбі. Я в принципі люблю більш свободу, якщо чесно. Але я розумію, коли вже діти будуть плануватися, тоді потрібна сім’я, велика, міцна. Але я не дуже хочу із шлюбу в шлюб стрибати, тому я хочу бути впевненою у Ромі, в нас, в нашому майбутньому. І тільки тоді щось вирішувати, – поділилася з журналістами телеканалу "Україна" Аліна Гросу.
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Нагадаємо, раніше співачка була одружена з бізнесменом Олександром Комковим. Пара розлучилася у 2020 році. Роман Полянський старше Гросу на 12 років виховує від попереднього шлюбу дочку.
Почуття між співачкою та актором зародилися далеко не одразу після знайомства. Вони зустрілися на зйомках кліпу Аліни Гросу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував доньку.
Через деякий час у них закрутився роман. У травні цього року Гросу підтвердила, що вони з Полянським пара.
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