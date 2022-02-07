Alina Pash гостро відреагувала на звинувачення у відвідуванні РФ: Ви здуріли?

Аліна Паш висловилася щодо скандалу з поїздкою РФ / Фото: instagram.com/alinapash

Схоже, що жоден Національний відбір не минає без національного скандалу навколо учасників. На цей раз в епіцентрі обговорень опинилася співачка Alina Pash.

Скандал спалахнув навколо того, що в 2015 році Аліна відвідувала окупований Крим, а також, за деякими твердженнями, була в Москві.

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Обговорення розпочалися після інтерв'ю, яке Паш дала Каті Осадчій ще у 2019 році. Тоді дівчина обмовилася, що виступала на весіллі в Криму, але щоб туди потрапити співачці довелося летіти через Москву.

Однак під час ефіру на радіо "Промінь" Паш заявила, що її слова неправильно трактували. Співачка справді була у Москві під час пересадки зі Стамбула, а до Криму їздила з України автобусом.

Склалося помилкове враження, що я туди залітала, але це неправда. А там, де Катерина Осадча, мене запитує, що з'явилася така інформація в інтернеті. Тоді я неправильно зрозуміла запитання і відповіла скомкано... Зробили мене якоюсь ненависницею, сепаратисткою, яка підтримує політику агресора. Ви здуріли? – Висловилася під час бесіди Аліна Паш.

Виконавиця вважає, що подібним чином її хочуть виставити не в кращому світлі та "злити" під час Нацвідбору. Паш назвала всі провокації "заказухою", тим паче, що більшість звинувачень на її адресу приходять із фейкових аккаунтів у соцмережах.

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Нещодавно ми розповідали, навіщо KALUSH Orchestra пішов на Нацвідбір і що відомо про скандал із Alina Pash.