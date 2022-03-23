Alina Pash плете маскувальні сітки для української армії

Аліна Паш плете маскувальні сітки для ЗСУ / Фото: instagram.com/alinapash

Співачка Alina Pash не з чуток знає, як складно українським бійцям на передовій, адже нещодавно батько виконавиці пішов добровольцем на фронт.

Аліна, як і багато українських зірок, намагається допомагати армії в тилу разом із волонтерами. У своєму Instagram Паш показала, як плете маскувальні сітки для ЗСУ.

Реклама

Скріншот – instagram.com/alinapash

Як написала Аліна, спільна робота та допомога армії дуже об'єднали український народ. Війна в Україні показала нашому народу, яким згуртованим ми можемо бути і як важливо приходити зараз на допомогу один одному.

Мені якось ніяково виставляти кожен свій крок допомоги. Я просто роблю, що можу та що вмію. Щодня займаючи себе совісно тим, що може допомогти зараз усім нам. Упевнена, зараз так робить більшість – просто допомагає, – написала Паш в Instastories.

Скріншот – instagram.com/alinapash

Крім того, у своїх соціальних мережах Паш займається збиранням коштів на потреби української армії. Як раніше зазначила співачка, більшість речей удалося знайти через волонтерів. Але вона просить тих, хто може долучитися до справи фінансово. Реквізити вона залишила у шапці профілю.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.