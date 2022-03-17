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Alina Pash показала батька, який пішов на фронт, і попросила для нього допомоги (фото)

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МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 12:11
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Тато співачки пішов добровольцем захищати країну, рідний край та свою сім'ю. В Мережі артистка вирішила більше розказати про близьку людину
Аліна Паш більше розказала про тата і показала архівні фото та відео з ним.
Аліна Паш більше розказала про тата і показала архівні фото та відео з ним. / Фото: instagram.com/alinapash

Зараз всі українці як ніколи об'єднались та згуртувались, аби дати гідну відсіч російським окупантам, які підло напали на суверенну державу 24 лютого. Також чимало зірок взяли до рук зброю, щоб обороняти батьківщину. Зокрема, до лав тероборони долучилися актор Андрій Федінчик, екс-"холостяк" Микита Добринін та інші.

Також батько співачки Аліни Паш, яка раніше пережила скандал з "Євробаченням", вирушив добровольцем на передову воювати проти країни-агресора. У Instagram артистка вирішила "познайомити" фоловерів з її татом.

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Я неодноразово вам розказувала про свого тата. Він у мене справді дуже класний, справжній у всіх проявленнях, благородний чоловік, стільки всього витесав-виховав у мені, за що я готова з ним у вогонь і в воду! Але на цей раз він сказав, що я вже обрала свою справу життя і маю її нести у світ в першу чергу голосом. А він, як колишній поліцейський, підполковник, а ще й в додаток український філолог і юрист – пішов добровольцем і зараз на передовій, – написала співачка.

Як пояснила Аліна Паш, її тато – командир однієї роти, якій потрібна деяка допомога. За її словами, доньки, матері, друзі 38-и добровольців цієї роти шукають її.

Серед потреб захисників – бронежилети, каски, аптечки, павербанки, тепловізори тощо. Як зауважила Паш, більшість речей вдалося знайти через волонтерів. Але вона просить тих, хто має змогу, долучитися до справи фінансово. Реквізити співачка лишила в шапці профілю.

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Нагадаємо, переможець "Холостячки" Андрій Задворний займається волонтерством у лавах тероборони. Також відомий хореограф Дмитро Дікусар пішов захищати Україну.

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