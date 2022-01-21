Alina Pash увійшла до п'ятірки найперспективніших артистів Європи

Аліна Паш стала лауреатом престижної музичної премії / Фото: instagram.com/alinapash
Українка Аліна Паш, яка стала однією з учасниць Нацвідбору на Євробачення-2022 , увійшла до п'ятірки найкращих виконавців у Європі
Дівчина виграла статуетку на престижному європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2022, де щороку обирають найперспективніших молодих виконавців.
Радісною новиною Аліна поділилася у своєму Instagram-акаунті .
Україна стає все виразніше видно своїми прекрасними сторонами: і талановитими людьми в різних сферах, і культурою і традиціями, і туризмом (Я особисто завжди закликаю до Нам гостювати, адже у Нас реально кайф!), і просто готовністю рухатися в напрямку. свідомого життя та любові у своїй країні до своєї країни, – написала виконавиця.
Окрім українки, нагороди на церемонії премії отримали ще шестеро представників з різних європейських країн.
До однієї категорії разом з Аліною Паш увійшли Denise Chaila (Ірландія), ДEVA (Угорщина), Mezerg (Франція), Blanks (Нідерланди).
Також "Приз Великого журі" був присуджений Meskerem Mees з Бельгії, а призом симпатій глядачів нагородили вірменську співачку Ladaniva.
Нагадаємо, що минулого року однією з переможниць конкурсу теж стала українка – alyona alyona.