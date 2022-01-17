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Підготовка до "Євробачення"-2022 у розпалі: довгий список учасників Нацвідбору

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 20:28
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"Суспільне" назвало імена 27 учасників, які пробуватимуть свої сили на Нацвідборі, щоб мати право представляти Україну на "Євробаченні"-2022
Сьогодні були названі імена 27 учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України
Сьогодні були названі імена 27 учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України / Фото: tv.ua, ukranews.com

З'явилася свіжа порція новин для всіх, хто слідкує за підготовкою України до головного вокального конкурсу Європи. Так, сьогодні "Суспільне" назвало імена 27 учасників, які потрапили до довгого списку учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022. Вони боротимуться за місце у вісімці учасників фіналу Нацвідбору. Серед них як відомі артисти, що вже зарекомендували себе (музичний прорив року WELLBOY, епатажна реперка Alina Pash і харизматичні LAUD і Cloudless, які раніше брали участь у Нацвідборі), так і нові імена.

Довгий список учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022

Лонг-лист учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України виглядає так:

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  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Віка Ягіч
  • Східзахід
  • Юлія Тимочко

Зазначимо, що це не остаточний список учасників цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення". Вже наступного тижня буде оголошено список фіналістів з 8 чоловік та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі. Сам же фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022 пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України відбудеться 12 лютого
Фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України відбудеться 12 лютого / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Усього було отримано 284 заявки на участь у Нацвідборі: багато українських музикантів захотіли спробувати свої сили, а заразом і заявити про себе, адже участь у цьому заході — справа престижу і справді висока сходинка в кар'єрі.

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Очевидно, такий ажіотаж спостерігається не в останню чергу завдяки яскравому виступу Go_A, пісня яких увійшла до ТОП-3 найпопулярніших композицій за всю історію "Євробачення".

Пісня Go_A була названа однією з найбільш популярних за всю історію "Євробачення"
Пісня Go_A була названа однією з найбільш популярних за всю історію "Євробачення" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Нагадаємо, цього року "Євробачення" пройде у місті Турині, в Італії. Грандіозний фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня. Представника України на "Євробаченні"-2022 буде названо 12 лютого.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
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Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
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Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
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Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
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